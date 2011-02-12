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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Астон Вилла
Блэкпул - Астон Вилла: обзор матча 12 февраля 2011
Блэкпул
12.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
14'
Э. Гранден
10'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Астон Вилла
+2
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
М. Брэдли
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Рид
️️️️
Л. Варни
Красная карточка
Ж. Макун
Замена
М. Филлипс
️️️️
М. Хэрвуд
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
И. Эватт
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Э. Гранден
Желтая карточка
А. Баптисте
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Куэльяр
ГОЛ! 1:1!
Э. Гранден
Пас отдал
Ч. Адам
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Блэкпул
23
Нил Ирдли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
18
Фабиан Делф
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
4-3-3
28
Кингсон
42
Карни
20
Кэткарт
6
Эватт
15
Баптисте
8
Воган
16
Адам
88
Гранден
10
Кэмпбелл
9
Хэрвуд
42
Варни
4-4-2
24
Фридель
36
Уолкер
3
Куэльяр
22
Данн
15
Янг
17
Макун
6
Рео-Кокер
14
Джонсон
19
Даунинг
10
Бент
11
Агбонлахор
42
Варни
11
Рид
11
Рид
42
Варни
9
Хэрвуд
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Хэрвуд
88
Гранден
42
Панчеон
42
Панчеон
88
Гранден
3
Куэльяр
39
Коллинс
39
Коллинс
3
Куэльяр
11
Агбонлахор
4
Брэдли
4
Брэдли
11
Агбонлахор
10
Бент
19
Хески
19
Хески
10
Бент
Остались в запасе
Блэкпул
Астон Вилла
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Блэкпул - Астон Вилла
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Блумфилд Роад
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