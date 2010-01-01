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    Дадли Кэмпбелл

    #10 | Нападающий
    Имя Дадли
    Фамилия Кэмпбелл
    Состав Без клуба
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1981 (41 год)
    Рост 178
    Вес 72
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