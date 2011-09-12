Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл: обзор матча 12 сентября 2011
Куинз Парк Рейнджерс
12.09.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
Замена
С. Амеоби
️️️️
Г. Обертан
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
С. Тэйлор
Замена
С. Марво
️️️️
Л. Бест
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ботройд
Замена
Д. Ба
️️️️
Ш. Амеоби
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
М. Коннолли
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Ш. Дерри
Желтая карточка
Ш. Амеоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Ньюкасл
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
39
Гэббидон
35
Фердинанд
2
Траоре
36
Янг
8
Бартон
98
Райт-Филлипс
18
Форлин
49
Таарабт
4
Дерри
23
Ботройд
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
2
Колоччини
27
Тэйлор
5
Тэйлор
32
Обертан
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
26
Амеоби
9
Бест
2
Траоре
16
Коннолли
16
Коннолли
2
Траоре
98
Райт-Филлипс
40
Панчеон
40
Панчеон
98
Райт-Филлипс
23
Ботройд
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
23
Ботройд
9
Бест
12
Марво
12
Марво
9
Бест
32
Обертан
10
Амеоби
10
Амеоби
32
Обертан
26
Амеоби
19
Ба
19
Ба
26
Амеоби
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
28
Брайн Мерфи
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
Остались в запасе
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+