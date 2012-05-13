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Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 мая 2012
Манчестер Сити
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
39'
П. Хавьер Сабалета
90+2'
Э. Джеко
90+3'
С. Агуэро
48'
Д. Сиссе
66'
Д. Макки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
С. Агуэро
+4
ГОЛ! 3:2!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Балотелли
+3
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Сильва
+2
Желтая карточка
Д. Ботройд
Замена
Д. Ботройд
️️️️
Б. Замора
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Тевес
Замена
Э. Джеко
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 1:2!
Д. Макки
Пас отдал
А. Траоре
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Сиссе
Красная карточка
Д. Бартон
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиссе
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 1:0!
П. Хавьер Сабалета
Пас отдал
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
18
Бэрри
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
32
Тевес
10
Агуэро
4-5-1
30
Кенни
5
Онуоха
6
Хилл
35
Фердинанд
0
Тайво
12
Макки
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
8
Бартон
12
Сиссе
25
Замора
42
Туре
34
Де Йонг
34
Де Йонг
42
Туре
18
Бэрри
10
Джеко
10
Джеко
18
Бэрри
32
Тевес
45
Балотелли
45
Балотелли
32
Тевес
12
Сиссе
2
Траоре
2
Траоре
12
Сиссе
25
Замора
23
Ботройд
23
Ботройд
25
Замора
Остались в запасе
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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