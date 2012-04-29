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Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Челси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 апреля 2012
Челси
29.04.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
6 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
1'
Д. Старридж
13'
Д. Терри
19'
Ф. Торрес
25'
Ф. Торрес
64'
Ф. Торрес
80'
Ф. Малуда
84'
Д. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 6:1!
Д. Сиссе
Пас отдал
Н. Онуоха
Замена
С. Хатчинсон
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 6:0!
Ф. Малуда
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Б. Замора
Замена
Рамирес
️️️️
С. Калу
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Бузаки
ГОЛ! 5:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Мата
Травма
Х. Мата
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Калу
19'
ГОЛ! 2:0!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
8
Джоуи Бартон
(К)
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Рамирес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
3
Босингва
19
Феррейра
8
Лэмпард
2
Эссьен
15
Старридж
64
Мата
8
Калу
9
Торрес
4-4-2
30
Кенни
5
Онуоха
6
Хилл
35
Фердинанд
0
Тайво
12
Макки
4
Дерри
8
Бартон
14
Бузаки
25
Замора
12
Сиссе
3
Босингва
5
Хатчинсон
5
Хатчинсон
3
Босингва
8
Калу
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Калу
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
14
Бузаки
2
Траоре
2
Траоре
14
Бузаки
25
Замора
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
25
Замора
Остались в запасе
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия-2" 16:25 (прямая) "Спорт 1" 22:35 (повтор)
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