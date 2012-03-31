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Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал: обзор матча 31 марта 2012
Куинз Парк Рейнджерс
31.03.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
22'
А. Таарабт
66'
С. Диаките
37'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
Желтая карточка
Д. Бартон
+4
Желтая карточка
С. Диаките
+4
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Б. Замора
+1
Желтая карточка
А. Фердинанд
Замена
М. Шамах
️️️️
К. Гиббс
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Артета
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 2:1!
С. Диаките
Пас отдал
Д. Макки
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
Д. Макки
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Желтая карточка
А. Таарабт
ГОЛ! 1:0!
А. Таарабт
Пас отдал
К. Хилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
0
Тайво
6
Хилл
5
Онуоха
35
Фердинанд
12
Макки
4
Дерри
49
Таарабт
8
Бартон
32
Диаките
25
Замора
4-2-3-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
8
Сонг
10
Росицки
32
Уолкотт
21
Рэмзи
32
ван Перси
25
Замора
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
25
Замора
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Артета
21
Рэмзи
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Рэмзи
3
Гиббс
27
Шамах
27
Шамах
3
Гиббс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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