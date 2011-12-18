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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 декабря 2011
Куинз Парк Рейнджерс
18.12.2011, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
У. Руни
54'
М. Кэррик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Замена
Э. Янг
️️️️
Нани
Замена
Р. Гиггз
️️️️
У. Руни
Замена
К. Хилл
️️️️
Д. Ботройд
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Ф. Джонс
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 0:2!
М. Кэррик
Желтая карточка
Д. Гэббидон
16'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
2'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
12
Джейми Макки
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
23
Джей Ботройд
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
24
Черны
2
Траоре
39
Гэббидон
16
Коннолли
36
Янг
12
Макки
8
Бартон
18
Форлин
98
Райт-Филлипс
22
Хельгусон
23
Ботройд
4-3-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
25
Валенсия
4
Джонс
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
23
Ботройд
6
Хилл
6
Хилл
23
Ботройд
98
Райт-Филлипс
24
Смит
24
Смит
98
Райт-Филлипс
22
Хельгусон
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
22
Хельгусон
17
Нани
15
Янг
15
Янг
17
Нани
32
Руни
11
Гиггз
11
Гиггз
32
Руни
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Лофтус Роуд
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