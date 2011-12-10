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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 декабря 2011
Ливерпуль
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
47'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Шелви
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
К. Беллами
Замена
К. Хилл
️️️️
Д. Макки
Замена
К. Беллами
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Т. Смит
Замена
Б. Орр
️️️️
А. Фердинанд
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Аггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
11
Макси Родригес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
43
Элвийс Путнинс
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
4-5-1
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Кейт
16
Адам
19
Даунинг
14
Хендерсон
11
Родригес
9
Суарес
4-5-1
24
Черны
36
Янг
2
Траоре
35
Фердинанд
39
Гэббидон
24
Смит
8
Бартон
18
Форлин
12
Макки
98
Райт-Филлипс
23
Ботройд
19
Даунинг
26
Шелви
26
Шелви
19
Даунинг
11
Родригес
39
Беллами
39
Беллами
11
Родригес
12
Макки
6
Хилл
6
Хилл
12
Макки
35
Фердинанд
16
Орр
16
Орр
35
Фердинанд
24
Смит
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
24
Смит
Остались в запасе
Ливерпуль
Куинз Парк Рейнджерс
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
43
Элвийс Путнинс
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
43
Элвийс Путнинс
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ливерпуль - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 00:30
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