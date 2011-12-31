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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 31 декабря 2011
Арсенал
31.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
60'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Б. Орр
️️️️
А. Траоре
Замена
Жервиньо
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Макки
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Аршавин
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ботройд
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Янг
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Т. Вермален
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
Т. Вермален
Желтая карточка
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
12
Джейми Макки
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПВ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
4
Вермален
6
Косиельни
4
Мертезакер
5
Джуру
21
Рэмзи
8
Артета
8
Сонг
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-3-2-1
24
Черны
36
Янг
39
Гэббидон
16
Коннолли
2
Траоре
49
Таарабт
8
Бартон
18
Форлин
98
Райт-Филлипс
12
Макки
23
Ботройд
4
Вермален
13
Коклен
13
Коклен
4
Вермален
28
Аршавин
10
Росицки
10
Росицки
28
Аршавин
32
Уолкотт
27
Жервиньо
27
Жервиньо
32
Уолкотт
2
Траоре
16
Орр
16
Орр
2
Траоре
12
Макки
24
Смит
24
Смит
12
Макки
23
Ботройд
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
23
Ботройд
Остались в запасе
Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мануэль Альмуния
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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