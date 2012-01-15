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Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 15 января 2012
Ньюкасл
15.01.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
37'
Л. Бест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ф. Македа
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
Д. Перч
️️️️
Л. Бест
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Бузаки
Замена
Т. Смит
️️️️
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Д. Ботройд
ГОЛ! 1:0!
Л. Бест
Пас отдал
Р. Тэйлор
Желтая карточка
К. Хилл
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Кабай
20'
Желтая карточка
Ш. Дерри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
3-2-3-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
5
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
23
Гатри
26
Амеоби
9
Бест
4-4-2
30
Кенни
36
Янг
35
Фердинанд
6
Хилл
39
Гэббидон
98
Райт-Филлипс
14
Бузаки
4
Дерри
12
Макки
23
Ботройд
22
Хельгусон
9
Бест
24
Перч
24
Перч
9
Бест
5
Тэйлор
32
Гослинг
32
Гослинг
5
Тэйлор
29
Кабай
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
29
Кабай
22
Хельгусон
24
Смит
24
Смит
22
Хельгусон
14
Бузаки
9
Македа
9
Македа
14
Бузаки
Остались в запасе
Ньюкасл
Куинз Парк Рейнджерс
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
22
Хоган Эфрейм
ЦП
24
Радек Черны
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
22
Хоган Эфрейм
ЦП
24
Радек Черны
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ньюкасл - Куинз Парк Рейнджерс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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