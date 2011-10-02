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Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 октября 2011
Фулхэм
02.10.2011, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
6 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
2'
Э. Джонсон
20'
Д. Мерфи (П)
38'
Э. Джонсон
60'
Э. Джонсон
65'
К. Демпси
74'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
О. Са
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Б. Руис
️️️️
Э. Джонсон
ГОЛ! 6:0!
Б. Замора
Пас отдал
К. Демпси
Замена
Д. Макки
️️️️
Д. Ботройд
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Желтая карточка
А. Форлин
ГОЛ! 5:0!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Желтая карточка
Ф. Холл
ГОЛ! 4:0!
Э. Джонсон
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
А. Таарабт
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Дерри
ГОЛ! 3:0!
Э. Джонсон
Пас отдал
Б. Замора
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мерфи
20'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Э. Джонсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
15
Бруно Пероне
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
22
Бэйрд
4
Хангеланд
26
Грыгера
8
Дембеле
14
Сидуэлл
2
Демпси
13
Мерфи
17
Джонсон
25
Замора
4-5-1
30
Кенни
36
Янг
35
Фердинанд
17
Холл
16
Орр
8
Бартон
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
49
Таарабт
18
Форлин
23
Ботройд
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
8
Дембеле
70
Са
70
Са
8
Дембеле
17
Джонсон
22
Руис
22
Руис
17
Джонсон
23
Ботройд
12
Макки
12
Макки
23
Ботройд
4
Дерри
24
Смит
24
Смит
4
Дерри
49
Таарабт
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
49
Таарабт
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Бруно Пероне
ЦЗ
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Акош Бузаки
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
15
Бруно Пероне
ЦЗ
28
Брайн Мерфи
ВР
14
Акош Бузаки
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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