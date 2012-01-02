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Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити: обзор матча 02 января 2012
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2012, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
11'
Д. Бартон
42'
Э. Пилкингтон
83'
С. Морисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
А. Таарабт
ГОЛ! 1:2!
С. Морисон
Пас отдал
В. Хулахан
Замена
Ф. Македа
️️️️
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
Замена
В. Хулахан
️️️️
А. Друри
Замена
Д. Фокс
️️️️
С. Лэппин
Желтая карточка
Д. Айяла
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Макки
Желтая карточка
Х. Хельгусон
ГОЛ! 1:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Б. Джонсон
Красная карточка
Д. Бартон
ГОЛ! 1:0!
Д. Бартон
Пас отдал
К. Хилл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
20
Роб Халси
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
39
Гэббидон
35
Фердинанд
6
Хилл
36
Янг
8
Бартон
12
Макки
4
Дерри
18
Форлин
49
Таарабт
22
Хельгусон
3-2-2-2
26
Радди
4
Айяла
4
Уитбред
16
Мартин
4
Лэппин
3
Друри
13
Пилкингтон
4
Джонсон
27
Холт
11
Джексон
12
Макки
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
12
Макки
22
Хельгусон
9
Македа
9
Македа
22
Хельгусон
49
Таарабт
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
49
Таарабт
4
Лэппин
15
Фокс
15
Фокс
4
Лэппин
3
Друри
14
Хулахан
14
Хулахан
3
Друри
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
20
Роб Халси
ЦФ
24
Радек Черны
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Деклан Радд
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
20
Роб Халси
ЦФ
24
Радек Черны
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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