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Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 21 декабря 2011
Куинз Парк Рейнджерс
21.12.2011, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Сандерленд
63'
Х. Хельгусон
67'
Д. Макки
19'
Н. Бендтнер
53'
С. Сессеньон
89'
У. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Желтая карточка
А. Форлин
+4
Замена
Д. Ботройд
️️️️
М. Коннолли
+2
ГОЛ! 2:3!
У. Браун
Пас отдал
К. Ричардсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
Л. Янг
Замена
Ф. Холл
️️️️
А. Траоре
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Ларссон
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Д. Воган
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 2:2!
Д. Макки
Пас отдал
Х. Хельгусон
ГОЛ! 1:2!
Х. Хельгусон
ГОЛ! 0:2!
С. Сессеньон
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
39
Гэббидон
2
Траоре
16
Коннолли
36
Янг
8
Бартон
12
Макки
18
Форлин
4
Дерри
98
Райт-Филлипс
22
Хельгусон
3-2-4-1
27
Вествуд
30
Браун
19
Брамбл
16
О'Ши
27
Бардсли
15
Ричардсон
6
Каттермол
7
Ларссон
8
Воган
29
Сессеньон
32
Бендтнер
2
Траоре
17
Холл
17
Холл
2
Траоре
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
16
Коннолли
23
Ботройд
23
Ботройд
16
Коннолли
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Ларссон
8
Воган
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Воган
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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