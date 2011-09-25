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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла: обзор матча 25 сентября 2011
Куинз Парк Рейнджерс
25.09.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
90+3'
Р. Данн (АГ)
58'
Б. Беннэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Данн
+3
Вторая желтая
А. Траоре
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Х. Хельгусон
️️️️
Ш. Дерри
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Б. Беннэн
Желтая карточка
С. Петров
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ботройд
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Беннэн
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
2
Траоре
35
Фердинанд
17
Холл
36
Янг
18
Форлин
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
8
Бартон
4
Дерри
23
Ботройд
4-5-1
24
Гивен
21
Хаттон
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
19
Петров
18
Делф
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
11
Агбонлахор
98
Райт-Филлипс
24
Смит
24
Смит
98
Райт-Филлипс
23
Ботройд
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
23
Ботройд
4
Дерри
22
Хельгусон
22
Хельгусон
4
Дерри
10
Беннэн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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