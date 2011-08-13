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Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон: обзор матча 13 августа 2011
Куинз Парк Рейнджерс
13.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Болтон
45'
Г. Кэхилл
67'
Д. Гэббидон (АГ)
70'
И. Класнич
79'
Ф. Муамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
Красная карточка
К. Хилл
Замена
Р. Блэйк
️️️️
И. Класнич
Замена
Д. Прэтли
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
М. Дэйвис
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 0:4!
Ф. Муамба
Пас отдал
И. Класнич
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Замена
А. Бузаки
️️️️
А. Таарабт
Замена
Х. Хельгусон
️️️️
Т. Смит
ГОЛ! 0:3!
И. Класнич
Пас отдал
К. Дэйвис
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Гэббидон
Желтая карточка
К. Хилл
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
К. Иглс
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
Замена
Б. Орр
️️️️
К. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
3-5-2
30
Кенни
6
Хилл
17
Холл
39
Гэббидон
18
Дайер
18
Форлин
49
Таарабт
24
Смит
4
Дерри
10
Кэмпбелл
23
Ботройд
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
33
Иглс
6
Рео-Кокер
21
Муамба
19
Петров
24
Дэйвис
39
Класнич
18
Дайер
16
Орр
16
Орр
18
Дайер
49
Таарабт
14
Бузаки
14
Бузаки
49
Таарабт
24
Смит
22
Хельгусон
22
Хельгусон
24
Смит
39
Класнич
17
Блэйк
17
Блэйк
39
Класнич
6
Рео-Кокер
15
Прэтли
15
Прэтли
6
Рео-Кокер
33
Иглс
16
Дэйвис
16
Дэйвис
33
Иглс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
22
Хоган Эфрейм
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
Остались в запасе
22
Хоган Эфрейм
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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