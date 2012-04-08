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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 апреля 2012
Манчестер Юнайтед
08.04.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
15'
У. Руни (П)
68'
П. Скоулз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ботройд
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Рафаэл
Замена
Т. Клеверли
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
Рафаэл
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
С. Диаките
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Таарабт
ГОЛ! 2:0!
П. Скоулз
Пас отдал
Рафаэл
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Э. Янг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
15'
14'
Красная карточка
Ш. Дерри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
15
Янг
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
18
Уэлбек
4-5-1
30
Кенни
5
Онуоха
6
Хилл
35
Фердинанд
0
Тайво
12
Макки
14
Бузаки
4
Дерри
32
Диаките
49
Таарабт
23
Ботройд
2
Рафаэл
4
Джонс
4
Джонс
2
Рафаэл
22
Скоулз
8
Клеверли
8
Клеверли
22
Скоулз
15
Янг
11
Гиггз
11
Гиггз
15
Янг
32
Диаките
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
32
Диаките
49
Таарабт
24
Смит
24
Смит
49
Таарабт
23
Ботройд
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
23
Ботройд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
13
Бен Амос
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая) "Россия-2" 16:25 (прямая)
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