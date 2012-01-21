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Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик: обзор матча 21 января 2012
Куинз Парк Рейнджерс
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
33'
Х. Хельгусон
45'
А. Бузаки
81'
Т. Смит
66'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Л. Янг
Замена
Ш. Дерри
️️️️
А. Бузаки
ГОЛ! 3:1!
Т. Смит
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Пенальти не реализован!
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Д. Бартон
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
ГОЛ! 2:1!
У. Родальега
Замена
А. Крусат
️️️️
Ж. Гомес
Замена
К. Сэммон
️️️️
Д. МакАртур
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 2:0!
А. Бузаки
Желтая карточка
С. Гохури
ГОЛ! 1:0!
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Конор Сэммон
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
30
Кенни
35
Фердинанд
6
Хилл
17
Холл
36
Янг
14
Бузаки
8
Бартон
12
Макки
98
Райт-Филлипс
10
Кэмпбелл
22
Хельгусон
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
2
Гохури
3
Фигероа
5
Колдуэлл
11
Мозес
26
Уотсон
16
МакКарти
16
Гомес
11
МакАртур
23
Родальега
14
Бузаки
4
Дерри
4
Дерри
14
Бузаки
10
Кэмпбелл
24
Смит
24
Смит
10
Кэмпбелл
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
16
Гомес
7
Крусат
7
Крусат
16
Гомес
11
МакАртур
19
Сэммон
19
Сэммон
11
МакАртур
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
24
Радек Черны
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
24
Радек Черны
ВР
16
Брэдли Орр
ПЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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