Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 сентября 2011
Вулверхэмптон
17.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
8'
Д. Бартон
10'
А. Форлин
87'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
С. Воукс
+4
+4
Желтая карточка
А. Фердинанд
ГОЛ! 0:3!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
А. Форлин
Желтая карточка
А. Гедиура
Замена
Ф. Холл
️️️️
Д. Гэббидон
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Таарабт
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ботройд
Замена
С. Хант
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
Д. Ботройд
Замена
С. Воукс
️️️️
М. Кайтли
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Элокоби
10'
ГОЛ! 0:2!
А. Форлин
ГОЛ! 0:1!
Д. Бартон
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
4-5-1
13
Хеннесси
6
Элокоби
28
Джонсон
6
Берра
19
Стирмен
28
Кайтли
23
О'Хара
3
Уорд
20
Хенри
16
Джарвис
9
Дойл
4-5-1
30
Кенни
36
Янг
35
Фердинанд
2
Траоре
39
Гэббидон
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
49
Таарабт
8
Бартон
18
Форлин
23
Ботройд
16
Джарвис
12
Хант
12
Хант
16
Джарвис
6
Элокоби
6
Гедиура
6
Гедиура
6
Элокоби
28
Кайтли
19
Воукс
19
Воукс
28
Кайтли
39
Гэббидон
17
Холл
17
Холл
39
Гэббидон
49
Таарабт
24
Смит
24
Смит
49
Таарабт
23
Ботройд
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
23
Ботройд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
24
Дорус Де Врис
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+