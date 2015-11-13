Пирес: «Скандал вокруг Бензема и Вальбуэна негативно повлияет на подготовку сборной Франции к Евро»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес отметил, что скандал вокруг игроков национальной команды, нападающего Карима Бензема и хавбека Матье Вальбуэна негативно скажется на подготовке французской сборной к Евро-2016. Отметим, что Вальбуэна и Бензема не вызваны в расположение национальной команды на товарищеские матчи против Германии и Англии.

«С моей точки зрения случившееся повлияет на команду. В любом случае, это не лучшая подготовка, даже несмотря на то что это всего лишь товарищеские матчи против Германии и Англии. Это особенно неприятная ситуация для Дидье Дешама, потому что Евро уже через шесть месяцев, а они пролетят быстро. Эти два игрока важны для него, два игрока стартового состава, поэтому это нелегко. Поверьте, совсем нелегко, и я надеюсь, что это не слишком сильно повлияет на команду», – сказал Пирес.