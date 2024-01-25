Пирес дал совет Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес рассказал, где должен продолжить карьеру Килиан Мбаппе.
«Думаю, в итоге он будет выступать за «Реал». Килиан должен сделать этот шаг, если хочет развиваться.
Я француз, я люблю «ПСЖ» и мне нравится Лига 1, но если Мбаппе хочет расти, ему нужно отправиться в Мадрид», – заявил Пирес.
- Мбаппе станет свободным агентом, если в ближайшие 5 месяцев не продлит контракт с «ПСЖ».
- Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).
- В этом сезоне форвард забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах.