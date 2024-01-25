Пирес дал совет Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес рассказал, где должен продолжить карьеру Килиан Мбаппе.

«Думаю, в итоге он будет выступать за «Реал». Килиан должен сделать этот шаг, если хочет развиваться.

Я француз, я люблю «ПСЖ» и мне нравится Лига 1, но если Мбаппе хочет расти, ему нужно отправиться в Мадрид», – заявил Пирес.