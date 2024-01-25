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    Пирес дал совет Мбаппе

    Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес рассказал, где должен продолжить карьеру Килиан Мбаппе.

    «Думаю, в итоге он будет выступать за «Реал». Килиан должен сделать этот шаг, если хочет развиваться.

    Я француз, я люблю «ПСЖ» и мне нравится Лига 1, но если Мбаппе хочет расти, ему нужно отправиться в Мадрид», – заявил Пирес.

    • Мбаппе станет свободным агентом, если в ближайшие 5 месяцев не продлит контракт с «ПСЖ».
    • Килиан – один из трех самых дорогих футболистов мира (180 млн евро).
    • В этом сезоне форвард забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: AS

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    25.01.2024 22:45
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