Пирес считает, что «Арсенал» подпишет Мбаппе

Экс-полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что «канониры» имеют все шансы на приобретение нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. По мнению француза, у его 18-летнего соотечественника имеется потенциал для выступления за красно-белых, а главный тренер лондонцев Арсен Венгер как никто другой сможет его раскрыть.

«Я думаю, что «Арсенал» подпишет Мбаппе. У игрока есть потенциал, чтобы выступать за «канониров», а Венгер – подходящий тренер для того, чтобы раскрыть его.

«Монако и «Арсенал» очень похожи друг с другом, так что нельзя сказать, что это будет какой-то громкий переход», – сказал Пирес.

В текущем сезоне Мбаппе провел 37 встреч, записав в свой актив 23 гола и 11 результативных передач.

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