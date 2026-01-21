Введите ваш ник на сайте
  • Бубнов прокомментировал резонансный трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Бубнов прокомментировал резонансный трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

21 января, 15:01
5

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«У них классического опорного полузащитника всe-таки не было. И Кисляк, и Обляков и даже этот… Вильягра. Ну он ближе [к роли классического опорного полузащитника], а Кисляк точно более современный опорный.

Плюс эти ребята, особенно молодые, они не лидеры. А это ярко выраженный лидер, капитан и классический опорный полузащитник. Плюс никто из этих ребят центрального защитника сыграть не может, а он может. И играл», – сказал Бубнов в новом выпуске ютуб-канала «Коммент.Шоу».

  • Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • У него истекал контракт через полгода.
  • 29-летний полузащитник провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

Еще по теме:
Смородская – о новичке «Локомотива»: «Откуда они его откопали?» 2
Непомнящий: «До Баринова ЦСКА был мягкой игрушкой, а не командой» 1
Юран прокомментировал резонансный трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1768998660
Ну хоть один эксперт,что то путное говорит. Когда в форме
Ответить
Император Бомжей
1769000127
Как раз тут есть идиота кусок iscariot, такого же мнения как Бубнов, что Баринов чистый опорник, хотя весь сезон, что в сборной, что в Локомотиве играет больше центрального полузащитника, чем опорника. Да и в сборной опорника играл Кисляк, а Баринов центрального полузащитника. Также он может и в защите поиграть))
Ответить
Artemka444
1769003893
Вот и поглядим как у него там пойдёт или не пойдёт!!!
Ответить
crf57
1769005596
БУБЕН глупый как бревно!
Ответить
zigbert
1769023353
Так и придется Баринову играть в обороне.
Ответить
