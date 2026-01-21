Бубнов прокомментировал резонансный трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«У них классического опорного полузащитника всe-таки не было. И Кисляк, и Обляков и даже этот… Вильягра. Ну он ближе [к роли классического опорного полузащитника], а Кисляк точно более современный опорный.

Плюс эти ребята, особенно молодые, они не лидеры. А это ярко выраженный лидер, капитан и классический опорный полузащитник. Плюс никто из этих ребят центрального защитника сыграть не может, а он может. И играл», – сказал Бубнов в новом выпуске ютуб-канала «Коммент.Шоу».