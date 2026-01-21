Введите ваш ник на сайте
Радимов описал новичка «Зенита» Дивеева одним словом

21 января, 15:27
5

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил новичка команды Игоря Дивеева.

  • Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
  • Зенитовцы доплатили 2 миллиона евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

«Это железный игрок основы для «Зенита». Это футболист национальной команды! Причeм он находится в хорошем возрасте, хотя надо отметить, что в последнее время его преследуют травмы. Когда Дивеев здоров, то его можно описать одним словом. Гарантия. Гарантия качества обороны, проверенная временем.

В моeм понимании Нино – Дивеев должны быть основной парой центральных защитников «Зенита». Нино не даeт никаких оснований усомниться в себе, тогда как его напарник много раз менялся. Дивеев может занять это место, тем более что его российский паспорт облегчит варьирование состава в атаке», – сказал Радимов.

Еще по теме:
Бубнов заявил, что Дивеев слабее других защитников «Зенита» 2
Газизов заявил о пользе трансфера Дивеева из ЦСКА в «Зенит» 1
Бубнов сообщил о хронической травме новичка «Зенита» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь Радимов Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1768999797
Владислав Радимов оценил новичка команды Игоря Дивеева: Хо-хо! Железно, парниша!Кр-р-расота!;Не учите меня жить!
Ответить
Fju-2
1769000980
"Гарантия качества обороны" Может атаки?
Ответить
Бумбраш
1769007113
Радимов описал новичка «Зенита» Дивеева одним словом " трезвенник"
Ответить
Хулиганин
1769021286
Да уж. Ещё один железный игрок основы полгодика отдохнул после долгого сезона и сдристнул. Король Америки оказался так себе, лже-Луис Энрике. Вот теперь очередная вундервафля, только с паспортом.
Ответить
Виктор Урал09
1769142013
Даже презерватив не даёт 100%-ой гарантии, а уж игрок с российским паспортом тем более, он два матча сыграет, а два матча будет х... валять, как это делал в ЦСКА!
Ответить
