Радимов описал новичка «Зенита» Дивеева одним словом

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил новичка команды Игоря Дивеева.

Дивеева забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

«Это железный игрок основы для «Зенита». Это футболист национальной команды! Причeм он находится в хорошем возрасте, хотя надо отметить, что в последнее время его преследуют травмы. Когда Дивеев здоров, то его можно описать одним словом. Гарантия. Гарантия качества обороны, проверенная временем.

В моeм понимании Нино – Дивеев должны быть основной парой центральных защитников «Зенита». Нино не даeт никаких оснований усомниться в себе, тогда как его напарник много раз менялся. Дивеев может занять это место, тем более что его российский паспорт облегчит варьирование состава в атаке», – сказал Радимов.