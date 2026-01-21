Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев ответил на резонансное высказывание Мамаева о «Краснодаре»

Мусаев ответил на резонансное высказывание Мамаева о «Краснодаре»

21 января, 15:49
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на недавнее высказывание Павла Мамаева.

  • Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.
  • При нем клуб дважды занимал 3-е место в РПЛ.
  • Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, защищая титул.

Павел Мамаев сказал, что его «Краснодар» был сильнее половины нынешнего состава. Даже усомнился, что Сперцян бы играл в том «Краснодаре».

– Паша – наша легенда. Он внeс большой вклад в то, что происходило в «Краснодаре», и вполне может высказывать своe мнение. Если он так думает – окей. Сравнить невозможно. Это как говорить, кто сильнее: Месси или Марадона. Они не играли в одно время. Это его мнение, и тот «Краснодар» был правда очень сильным. Он так считает, имеет на это право. Если бы сейчас сыграли два «Краснодара», кто бы выиграл – я не знаю.

Мамаев сейчас хорошо выступает и как аналитик, в какие-то студии ходит, интересно говорит о футболе. У нас хорошие отношения. Думаю, у Сергея Николаевича тоже остались хорошие отношения. Хорошо, он подогрел интерес, все задумались, но этот вопрос – без ответа.

Источник: «Чемпионат»
Комментарии (4)
Max-Min-vkontakte
1769000736
дипломат Мусаев
Ответить
Цугундeр
1769001392
) Вот это и называется.. "ласково ощериться")
Ответить
Volrad777
1769008038
Удивил мусаев. Взрослые слова умного человека
Ответить
zigbert
1769022637
Спокойный и уравновешенный ответ.
Ответить
