Мусаев ответил на резонансное высказывание Мамаева о «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на недавнее высказывание Павла Мамаева.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.

При нем клуб дважды занимал 3-е место в РПЛ.

Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, защищая титул.

– Павел Мамаев сказал, что его «Краснодар» был сильнее половины нынешнего состава. Даже усомнился, что Сперцян бы играл в том «Краснодаре».

– Паша – наша легенда. Он внeс большой вклад в то, что происходило в «Краснодаре», и вполне может высказывать своe мнение. Если он так думает – окей. Сравнить невозможно. Это как говорить, кто сильнее: Месси или Марадона. Они не играли в одно время. Это его мнение, и тот «Краснодар» был правда очень сильным. Он так считает, имеет на это право. Если бы сейчас сыграли два «Краснодара», кто бы выиграл – я не знаю.

Мамаев сейчас хорошо выступает и как аналитик, в какие-то студии ходит, интересно говорит о футболе. У нас хорошие отношения. Думаю, у Сергея Николаевича тоже остались хорошие отношения. Хорошо, он подогрел интерес, все задумались, но этот вопрос – без ответа.