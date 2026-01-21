Машину экс-спартаковца закидали тухлыми яйцами и залили забродившим кефиром

Бывший защитник «Спартака» Камалутдин Ахмедов попал в неприятную ситуацию. У него конфликт с соседями.

«Ахмедов месяц не убирает машину с проезда подземной парковки в московском ЖК «Скандинавский».

Со слов местных жителей, когда они просили Камалутдина убрать иномарку, он просто посылал всех. После этого люди выкрутили ниппели в колeсах и ещe раз попросили переместить авто в другое место, тот сказал: «Ок, но тогда, когда колeса надуют».

Итог: сегодня «Мерс» Ахмедова закидали тухлыми яйцами и залили просроченный кефир под капот. Плюсом выяснилось, что доступа к подземной парковки у экс-футболиста нет. То есть там его бричка находится незаконно», – написал источник.