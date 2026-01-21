Машину экс-спартаковца закидали тухлыми яйцами и залили забродившим кефиром

Бывший защитник «Спартака» Камалутдин Ахмедов попал в неприятную ситуацию. У него конфликт с соседями.
«Ахмедов месяц не убирает машину с проезда подземной парковки в московском ЖК «Скандинавский».
Со слов местных жителей, когда они просили Камалутдина убрать иномарку, он просто посылал всех. После этого люди выкрутили ниппели в колeсах и ещe раз попросили переместить авто в другое место, тот сказал: «Ок, но тогда, когда колeса надуют».
Итог: сегодня «Мерс» Ахмедова закидали тухлыми яйцами и залили просроченный кефир под капот. Плюсом выяснилось, что доступа к подземной парковки у экс-футболиста нет. То есть там его бричка находится незаконно», – написал источник.
- Уроженец Махачкалы провел за «Спартак» 4 матча в чемпионате в 2002-2004 годах.
- Больше всего матчей в карьере у Ахмедова за «Оренбург» (2010-2016 годы).
- Защитник, которому сейчас 37 лет, завершил карьеру в 2020 году.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»