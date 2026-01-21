Введите ваш ник на сайте
Машину экс-спартаковца закидали тухлыми яйцами и залили забродившим кефиром

21 января, 16:21
64

Бывший защитник «Спартака» Камалутдин Ахмедов попал в неприятную ситуацию. У него конфликт с соседями.

«Ахмедов месяц не убирает машину с проезда подземной парковки в московском ЖК «Скандинавский».

Со слов местных жителей, когда они просили Камалутдина убрать иномарку, он просто посылал всех. После этого люди выкрутили ниппели в колeсах и ещe раз попросили переместить авто в другое место, тот сказал: «Ок, но тогда, когда колeса надуют».

Итог: сегодня «Мерс» Ахмедова закидали тухлыми яйцами и залили просроченный кефир под капот. Плюсом выяснилось, что доступа к подземной парковки у экс-футболиста нет. То есть там его бричка находится незаконно», – написал источник.

  • Уроженец Махачкалы провел за «Спартак» 4 матча в чемпионате в 2002-2004 годах.
  • Больше всего матчей в карьере у Ахмедова за «Оренбург» (2010-2016 годы).
  • Защитник, которому сейчас 37 лет, завершил карьеру в 2020 году.

Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош 12
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмедов Камалутдин
Evgenijgerasimov607@gmail
1769005500
Маласы!
Ответить
alefreddy
1769005517
кто такой даже не припомню
Ответить
Бумбраш
1769006345
А при чем здесь Спартак?новость из разряда бытовых
Ответить
FFR
1769006502
Бомбардир откуда-то откопал провокационный материал, который к футболу не имеет отношения. Я например, даже не помню такого игрока в Спартаке.
Ответить
...уефан
1769006505
...мы его не помним, херачте его скандинавы!...
Ответить
Cleaner
1769009616
Гадит соседям Ахметов, а СТЫДНО опять за Спартак...)))
Ответить
NewLife
1769010311
У меня есть знакомый тоже экс-армеец. Он один раз ходил посмотреть тренировку.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1769016332
Неплохо бы ещё его самого закидать и кефира в штаны залить уроду.
Ответить
Иван Петров 1986
1769065378
так он же камалутдин - им все можно.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1769077334
Красавы!
Ответить
