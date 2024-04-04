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    Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

    Бывший футболист «Спартака» Камалутдин Ахмедов устроил дебош в заведении Москвы.

    «Ахмедов напился, стал буянить в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте и пугать других посетителей.

    Персонал вызвал полицию, спортсмена доставили в отделение, где он продолжил ругаться с сотрудниками, пока не уснул. Утром Ахмедов удивился тому, что проснулся в вытрезвителе, раскаялся и был отпущен после профилактической беседы», – написал источник.

    • Уроженец Махачкалы провел за «Спартак» 4 матча в чемпионате в 2002-2004 годах.
    • Больше всего матчей в карьере у Ахмедова за «Оренбург» (2010-2016 годы).
    • Защитник, которому сейчас 37 лет, завершил карьеру в 2020 году.

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    Источник: телеграм-канал SHOT

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    04.04.2024 11:55
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ivany4
    1712223365
    Судя по преподнесению новостей в таком "разрезе", редакторы бомбардира хорошо усвоили наставления одного известного специалиста в данной области времен 30 - 40 х годов.)) А как же - "Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!" ?1?!
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    Oleg-Gazza
    1712224522
    Почему не экс-игрок "Алании"?
    Ответить
    Bez Imeni
    1712225326
    ахаха БЫВШИЙ игрок , 4 матча за Спартак за три года....
    Ответить
    BAIv
    1712227607
    И был отпущен за взятку, опг попросила за него. Не помню такого игрока?
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    ФК Пупсик
    1712229712
    Вот истинная сущность спартака!!! Срам ромбику!!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712230278
    Спартаковская школа уголовных элементов. Гыгыгы
    Ответить
    Алексей З
    1712231579
    Если написать бывший игрок Оренбурга , ну кому он нахрен припал , а тут " Спартак" и сразу псы бмжовика , как по Павлову , с пеной на губах накинулись. Вот что значит инстинкт !!! Срамота !!!
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    VPERDIV SPARTAK
    1712240488
    Пугал ! Визжал что ли !?) И был опущен)
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    Oldtrafford83
    1712249937
    Новость чисто для троллей, пуделя и прочей нечисти))
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    vvv123
    1712305933
    Мусульманская свиня - это же надо же!
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