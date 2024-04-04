Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

Бывший футболист «Спартака» Камалутдин Ахмедов устроил дебош в заведении Москвы.

«Ахмедов напился, стал буянить в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте и пугать других посетителей.

Персонал вызвал полицию, спортсмена доставили в отделение, где он продолжил ругаться с сотрудниками, пока не уснул. Утром Ахмедов удивился тому, что проснулся в вытрезвителе, раскаялся и был отпущен после профилактической беседы», – написал источник.