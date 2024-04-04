Экс-игрока «Спартака» задержали в Москве за пьяный дебош

Бывший футболист «Спартака» Камалутдин Ахмедов устроил дебош в заведении Москвы.
«Ахмедов напился, стал буянить в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте и пугать других посетителей.
Персонал вызвал полицию, спортсмена доставили в отделение, где он продолжил ругаться с сотрудниками, пока не уснул. Утром Ахмедов удивился тому, что проснулся в вытрезвителе, раскаялся и был отпущен после профилактической беседы», – написал источник.
- Уроженец Махачкалы провел за «Спартак» 4 матча в чемпионате в 2002-2004 годах.
- Больше всего матчей в карьере у Ахмедова за «Оренбург» (2010-2016 годы).
- Защитник, которому сейчас 37 лет, завершил карьеру в 2020 году.