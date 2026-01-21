«Спартаку» посоветовали брать пример с Трампа

Бывший журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров дал совет клубу, как себя вести.
«Вообще, главное для «Спартака» сегодня – не ссать и не трястись. Это вообще тренд новейшего времени. Если ты великий клуб и считаешь себя самым популярным – делай как Дональд Трамп, но веди себя не столь вызывающе, но интересно.
Будь открытым. Устанавливай свои правила», – написал Егоров.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова