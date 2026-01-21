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«Спартаку» посоветовали брать пример с Трампа

21 января, 12:55
7

Бывший журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров дал совет клубу, как себя вести.

«Вообще, главное для «Спартака» сегодня – не ссать и не трястись. Это вообще тренд новейшего времени. Если ты великий клуб и считаешь себя самым популярным – делай как Дональд Трамп, но веди себя не столь вызывающе, но интересно.

Будь открытым. Устанавливай свои правила», – написал Егоров.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Сейчас команда на сборе в ОАЭ.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига США. МЛС Спартак
Комментарии (7)
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Юбиляр
1768990061
Правильно - я предлагаю выкрасть у Зенита Барриоса и Мостового ( к примеру )! Гыгыгы.
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evgevg13
1768995506
Егоров сам то понял, что сказал? Или он в голову только ест?
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Fju-2
1768999378
Правильно, нечего Спартаку делать в футболе. Пускай в гольф играет.
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алдан2014
1768999521
Чё попало наговорил
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