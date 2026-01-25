Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Печальный прогноз Чернышова на работу Карседо в «Спартаке»

Печальный прогноз Чернышова на работу Карседо в «Спартаке»

Сегодня, 11:36

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от работы нового тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«В выборе главного тренера в первую очередь сыграла роль его национальность. У Хуана Карлоса испанский паспорт и спортивный директор «красно-белых» тоже испанец. Не было предложено никакой кандидатуры из другой страны – ни из Германии, ни из Италии, ни из Франции. Кахигао целенаправленно искал испанского специалиста. Он предлагал тренеров из низших дивизионов Испании, которые там никому не нужны. Совет директоров одобрил кандидатуру этого тренера, наверное, из-за того, что он выиграл чемпионат Кипра. У испанских тренеров ничего не получалось в нашей стране, успешно работали итальянцы, нидерландцы.

Я скептически отношусь к этому назначению. Возглавить «Спартак» должен был Черчесов. Считаю, что Станислав Саламович намного выше уровнем, поэтому думаю, что всe это продлится недолго. На пресс-конференции Кахигао сказал, что будет в ответе за результат Хуана Карлоса. Думаю, они вместе покинут «Спартак» с большой неустойкой», – сказал Чернышов.

