Воробьев получил ценный совет на фоне интереса «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал интерес «Зенита» к нападающему москвичей Дмитрию Воробьеву.

На этой неделе стало известно о желании «Зенита» выкупить игрока.

Сумма отступных за Воробьева составляет 10 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 10 мячей и сделал 4 ассиста в 21 матче за «Локомотив».

– Стоит ли «Локомотиву» задуматься о продаже Воробьева, если будет хорошее предложение? Говорилось о финансовых проблемах клуба.

– Я не знаю о финансовых проблемах клуба, но думаю, что до лета Воробьева отпускать не надо. Несмотря ни на что: ни на финансовые затруднения, ни на другие. Он должен доиграть сезон, а там будет видно. Тем более, если речь идет о «Зените», как я слышал. Я Воробьеву вообще не советую уходить в «Зенит». А от европейских клубов я не слышал предложений по Воробьеву.

– Почему вы не советуете Воробьеву переходить в «Зенит»?

– Воробьев очень много потеряет, если туда уйдет. Потому, что он потеряет игровую практику. У него там не будет столько же игровой практики как в «Локомотиве». Воробьев – это игрок, который все время должен выходить на поле. Как только он перестает выходить, у него теряется игровой тонус, который потом набрать крайне сложно.

Как только Воробьев стал много играть в старте в «Локомотиве», так его мастерство значительно выросло и он начал забивать. Воробьев точно потеряет игровую практику в «Зените», потому что там очень много бразильцев. Я понимаю «Зенит», который сейчас скупает русских футболистов, потому что будет ужесточение лимита. Но, я думаю, для Воробьева это очень плохой вариант.

Я могу назвать полтора десятка футболистов, который здорово выглядели в своих клубах и после перехода в «Зенит» разрушали свою карьеру. Например, Коваленко. Выступая за «Крылья Советов», он попал в сборную России и играл великолепно. Пришел в «Зенит» и все. Где сейчас Коваленко? Поэтому это же может ожидать и Воробьева.