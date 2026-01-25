Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона

«Атлетико Минейро» заплатит «Зениту» за трансфер нападающего Матео Кассьерры 10 миллионов евро одним переводом.

Ранее сообщалось, что петербуржцы заработают на колумбийце гарантированно 7 миллионов, а ещe 3 миллиона будут прописаны в договоре в виде возможных бонусов.

Что касается перехода атакующего полузащитника Джона Джона, то «Зенит» рассчитается с «Брагантино» двумя платежами. Сейчас петербургский клуб ждeт оставшуюся часть денег от «Крузейро» за трансфер бразильского хавбека Жерсона.