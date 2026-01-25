Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона

«Атлетико Минейро» заплатит «Зениту» за трансфер нападающего Матео Кассьерры 10 миллионов евро одним переводом.
Ранее сообщалось, что петербуржцы заработают на колумбийце гарантированно 7 миллионов, а ещe 3 миллиона будут прописаны в договоре в виде возможных бонусов.
Что касается перехода атакующего полузащитника Джона Джона, то «Зенит» рассчитается с «Брагантино» двумя платежами. Сейчас петербургский клуб ждeт оставшуюся часть денег от «Крузейро» за трансфер бразильского хавбека Жерсона.
- Сообщалось, что «Зенит» гарантированно выплатит 18,5 миллиона евро за переход Джона, а ещe 1,5 миллиона будут предусмотрены в качестве бонусов за выступления игрока.
- 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
Источник: Legalbet