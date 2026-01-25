Дьяков назвал виновного в вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков сказал, что вина за вылет команды из РПЛ в сезоне-2015/16 лежит на тренере Андрее Кобелеве.

– Мы застали момент перестройки в «Динамо». На клуб тогда был наложен бан на участие в еврокубках, но все равно были хорошие зарплаты, условия.

Летом провели товарищеский матч с «Монако» на «Луи II», а по возвращении – легкий болт. И все, перестройка, играем со «Строгино»!»

– А ты у Андрея Кобелева перенял что-нибудь как у тренера?»

– Да, все наоборот делаю (смеется). А давайте острый вопрос: кто виноват в первом в истории вылете «Динамо» из РПЛ? Сам и отвечу. Главный тренер московского «Динамо». Возможно, Андрей Николаевич – хороший человек, но…

– То, что он после этого так и не нашел команду…

– Ну, да. Он про меня тоже может сказать, что я говнофутболист и что я виноват. Мы виноваты, вопросов нет. Но те сборы, тренировки, атмосфера…