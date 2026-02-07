Нагучев анонсировал назначение Слуцкого в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что Леонид Слуцкий когда-нибудь возглавит «Спартак».

«Из российских тренеров «Спартак» мог бы тренировать Слуцкий. Но он, во-первых, занят. А, во-вторых, тонким моментом является то, что он до этого тренировал ЦСКА. Но если бы я выбирал российского тренера, то выбрал бы Леонида Викторовича, потому что у него осталось много недосказанностей.

Он давно не работал в российском футболе. «Спартак» вполне соответствует его амбициям. За счет опыта работы в ЦСКА, в Англии, Голландии и Китае он научился стрессоустойчивости. Думаю, он бы выдержал это давление.

Его назначение было бы суперлюбопытно со всех точек зрения. Мы бы получили «Спартак», о котором снова интересно говорить, а не иронизировать. К сожалению, работа Станковича в первую очередь была связана с ироничным описанием. Надежд на Деяна было очень много, но они не оправдались. А вот Леонид Викторович – это ужасно интересно. Думаю, рано или поздно это произойдет», – сказал Нагучев.