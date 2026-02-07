Введите ваш ник на сайте
Нагучев анонсировал назначение Слуцкого в «Спартак»

Сегодня, 20:27
1

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что Леонид Слуцкий когда-нибудь возглавит «Спартак».

«Из российских тренеров «Спартак» мог бы тренировать Слуцкий. Но он, во-первых, занят. А, во-вторых, тонким моментом является то, что он до этого тренировал ЦСКА. Но если бы я выбирал российского тренера, то выбрал бы Леонида Викторовича, потому что у него осталось много недосказанностей.

Он давно не работал в российском футболе. «Спартак» вполне соответствует его амбициям. За счет опыта работы в ЦСКА, в Англии, Голландии и Китае он научился стрессоустойчивости. Думаю, он бы выдержал это давление.

Его назначение было бы суперлюбопытно со всех точек зрения. Мы бы получили «Спартак», о котором снова интересно говорить, а не иронизировать. К сожалению, работа Станковича в первую очередь была связана с ироничным описанием. Надежд на Деяна было очень много, но они не оправдались. А вот Леонид Викторович – это ужасно интересно. Думаю, рано или поздно это произойдет», – сказал Нагучев.

  • 5 января красно-белые объявил о назначении главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо.
  • 54-летний Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года.
  • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид
