«Он любит «Спартак»: Промес объяснил приезд в Россию Зиеша

Везде есть смазные, я к ним отношусь нейтрально, но было бы лучше, что бы наших российских ребят было как можно больше. хотя помойные покупают им паспорта и они становятся россиянами, смех да и только
Форвард «Спартака» назвал причину, по которой Хаким Зиеш из «Челси» прилетел в Россию. Марокканский футболист посетил сегодня премию РПЛ.
– Хаким Зиеш – мой лучший друг, поэтому и приехал.
– Вы говорили с Зиешем о переходе в «Спартак»?
– Нет. Мы говорили о других вещах. Все-таки мы – лучшие друзья. Но он любит «Спартак».
- Промес и Зиеш играли вместе в «Аяксе».
- Хаким завтра посетит матч Медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».