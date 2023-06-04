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    «Он любит «Спартак»: Промес объяснил приезд в Россию Зиеша

    Форвард «Спартака» назвал причину, по которой Хаким Зиеш из «Челси» прилетел в Россию. Марокканский футболист посетил сегодня премию РПЛ.

    Хаким Зиеш – мой лучший друг, поэтому и приехал.

    – Вы говорили с Зиешем о переходе в «Спартак»?

    – Нет. Мы говорили о других вещах. Все-таки мы – лучшие друзья. Но он любит «Спартак».

    • Промес и Зиеш играли вместе в «Аяксе».
    • Хаким завтра посетит матч Медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1983

      Suvorov51 3 часа назад

      Везде есть смазные, я к ним отношусь нейтрально, но было бы лучше, что бы наших российских ребят было как можно больше. хотя помойные покупают им паспорта и они становятся россиянами, смех да и только

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      Рейтинг: +2503

      моэм 8 часов назад

      Любит ещё и деньги ....но совсем мало .

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      Рейтинг: +24771

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Спартак потихоньку чернеет.

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      Рейтинг: +134

      erybov1965 9 часов назад

      Кто-то мне писал из болельщиков Зенита по поводу именитости клубов.Я считаю,что ранее,жаль что пока в прошлом,игроки Спартака доказали своим мастерством,до настоящего времени помнят,потому что действительно были мастера с большой буквы,независимо от денежных средств.Как раньше говорили,мастерство не пропьешь и не купишь.

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      Рейтинг: +2544

      alefreddy 9 часов назад

      заманить сюда очень сложно кого нить

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