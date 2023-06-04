«Он любит «Спартак»: Промес объяснил приезд в Россию Зиеша

Форвард «Спартака» назвал причину, по которой Хаким Зиеш из «Челси» прилетел в Россию. Марокканский футболист посетил сегодня премию РПЛ.

– Хаким Зиеш – мой лучший друг, поэтому и приехал.

– Вы говорили с Зиешем о переходе в «Спартак»?

– Нет. Мы говорили о других вещах. Все-таки мы – лучшие друзья. Но он любит «Спартак».

Промес и Зиеш играли вместе в «Аяксе».

Хаким завтра посетит матч Медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

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