Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Катар. Лига звезд 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Суперкубок Турции 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Турция. Суперлига 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Клубный чемпионат мира 2021 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок УЕФА 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Голландия. Эредивизие 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017