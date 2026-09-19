Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Ботафого
Хаким Зиеш
Статистика
€ 4,50 млн
Хаким Зиеш - статистика
Ботафого
19 марта 1993 (33)
#22 | Полузащитник
180 см
Марокко
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
46' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Суперкубок Турции 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Турция. Суперлига 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Лига чемпионов 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Турция. Суперлига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Клубный чемпионат мира 2021
Лига чемпионов 2021/2022
Суперкубок УЕФА 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
46' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
Видео
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+