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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Эльфсборг
Галатасарай - Эльфсборг: обзор матча 23 октября 2024
Галатасарай
23.10.2024, среда, 17:30
Лига Европы, 3 тур
4 : 3
Завершен
Эльфсборг
28'
М. Икарди
39'
И. Петтерссон (АГ)
44'
Б. Йилмаз
83'
Ю. Акгюн
52'
Н. Хульт
65'
М. Байду (П)
90+2'
J. Larsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Эльфсборг
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
J. Larsson
Пас отдал
А. Бальдюрссон
90'
Замена
J. Larsson
️️️️
Т. Йегбе
Замена
В. Нельссон
️️️️
Л. Торрейра
89'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
Ю. Акгюн
86'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
В. Осимхен
86'
ГОЛ! 4:2!
Ю. Акгюн
83'
82'
Замена
Р. Каиб
️️️️
А. Касем
82'
Замена
E. Holten
️️️️
М. Байду
79'
Желтая карточка
Н. Хульт
77'
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
А. Зенели
77'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Б. Зенели
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Д. Мертенс
74'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Б. Йилмаз
74'
65'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Байду
52'
ГОЛ! 3:1!
Н. Хульт
Пас отдал
С. Хедлунд
ГОЛ! 3:0!
Б. Йилмаз
Пас отдал
Г. Сара
44'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Петтерссон
Пас отдал
А. Бартакжи
39'
38'
Желтая карточка
Т. Йегбе
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Мертенс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
(К)
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
АП
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Галатасарай
38
Atakan Ordu
ВР
12
Батухан Шен
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
3-1-2-1-3
19
Гювенк
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
53
Йилмаз
45
Осимхен
9
Икарди
10
Мертенс
4-2-2-2
31
Петтерссон
3
8
Хольмен
59
Йегбе
23
Хульт
23
Зенели
6
30
Байду
9
Зенели
15
Хедлунд
37
Касем
34
Торрейра
25
Нельссон
25
Нельссон
34
Торрейра
11
Акгюн
12
Йелерт
12
Йелерт
11
Акгюн
53
Йилмаз
26
Демирбай
26
Демирбай
53
Йилмаз
10
Мертенс
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Мертенс
45
Осимхен
44
Батшуайи
44
Батшуайи
45
Осимхен
37
Касем
24
Каиб
24
Каиб
37
Касем
23
Зенели
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
23
Зенели
59
Йегбе
13
13
59
Йегбе
30
Байду
11
11
30
Байду
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
Остались в запасе
Галатасарай
Эльфсборг
38
Atakan Ordu
ВР
12
Батухан Шен
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
Остались в запасе
38
Atakan Ordu
ВР
12
Батухан Шен
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
1
Melker Uppenberg
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Эльфсборг
2
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
12
Офсайды
2
0
Количество передач
564
298
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
3.4
2.11
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
1 : 1
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
1 : 1
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Рамс Парк
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