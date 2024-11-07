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Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Тоттенхэм
Галатасарай - Тоттенхэм: обзор матча 07 ноября 2024
Галатасарай
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
6'
Ю. Акгюн
31'
В. Осимхен
39'
В. Осимхен
18'
У. Лэнкшир
69'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Тоттенхэм
Желтая карточка
Л. Торрейра
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Г. Сара
85'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
М. Икарди
85'
Замена
К. Демирбай
️️️️
В. Осимхен
80'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
Ю. Акгюн
80'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Д. Мертенс
73'
69'
ГОЛ! 3:2!
Д. Соланке
Пас отдал
П. Порро
66'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Мэддисон
66'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Л. Бергвалл
60'
Желтая карточка
И. Биссума
60'
Вторая желтая
У. Лэнкшир
Желтая карточка
Г. Сара
54'
53'
Желтая карточка
У. Лэнкшир
48'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
46'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Б. Джонсон
46'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 3:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Мертенс
39'
32'
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
ГОЛ! 2:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Мертенс
31'
18'
ГОЛ! 1:1!
У. Лэнкшир
Пас отдал
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Мертенс
16'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Акгюн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
9
Икарди
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-3-3
17
Форстер
23
Порро
3
Дрэгушин
33
Дэвис
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
14
Грей
7
Лэнкшир
15
Бергвалл
11
Акгюн
12
Йелерт
12
Йелерт
11
Акгюн
8
Сара
10
Кутлу
10
Кутлу
8
Сара
45
Осимхен
26
Демирбай
26
Демирбай
45
Осимхен
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
22
Джонсон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
7
Сон
15
Бергвалл
19
Соланке
19
Соланке
15
Бергвалл
Остались в запасе
Галатасарай
Тоттенхэм
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Галатасарай - Тоттенхэм
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
0
Нарушения
14
10
Офсайды
4
3
Количество передач
447
399
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
3.29
1.87
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Рамс Парк
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