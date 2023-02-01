Во многих европейских лигах в ночь на 1 февраля закрылось зимнее трансферное окно. И это была очень насыщенная на сюжеты часть рынка. Особенно это касается последнего дня окна. 31 января произошло много интересных трансферных историй.

О главных мы сейчас расскажем.

«Челси» установил трансферный рекорд Великобритании – и это был очень-очень сложный переход

Transfermarkt оценивает сделку по Энцо Фернандесу между «Челси» и «Бенфикой» в 121 млн евро, и она произошла за час до завершения рынка. Вот вводные данные:

«Бенфика» изначально требовала более 100 млн евро. «Челси» согласился на это, но попросил разделить сумму на несколько траншей. Обсуждения стартовали в начале января – на этом и подвисли;

«Бенфика» сразу же сообщила, что Фернандес проведет остаток сезона у них – все смирились;

За пару дней до закрытия трансферного окна «Челси» снова засуетился – 30 января его руководители вылетели в Лиссабон для завершения сделки;

Переговоры продолжались более суток. «Бенфика» даже разрешила Энцо пройти обследование в Португалии, чтобы «Челси» смог подать все документы;

В итоге стороны договорились, по данным Telegraph, договорились на сумму в 121 млн евро и несколько траншей. Почему «Бенфика» хотела всю сумму сразу? Потому что «Ривер Плейт» получит около 30 млн комиссионных от перепродажи Фернандеса.

Благодаря Фернандесу «Челси» довел сумму, потраченную на игроков этой зимой, до отметки в 323 млн фунтов – больше, чем клубы Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и Ла Лиги, вместе взятые. А еще это рекордный трансфер в истории Великобритании.

А еще «Челси» запорол трансфер своему игроку: говорят, специально неправильно оформленные документы

Хаким Зиеш перестал быть важным игроком для «Челси», поэтому его уход активно обсуждался в медиа весь январь. «Милан», клубы Испании, Германии – в итоге все подошло к переговорам к «ПСЖ». Думаете, слухи? Нет, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье лично говорил, что клуб настроен на закрытие сделки.

В итоге трансфер сорвался. L’Equipe пишет, что все произошло из-за «Челси», который трижды отправлял неправильные документы. Из-за этого «ПСЖ» злится на «Челси».

Почему «Челси» так поступил? Сложно сказать. Вряд ли руководство и тренерский штаб клуба считает Зиеша важным игроком. В этом сезоне АПЛ он провел лишь 10 матчей: только в четырех он появился с первых минут, за все время он отдал только один ассист. В основном же Зиеш тусит на скамейке запасных.

Помните Иско? Он теперь свободный агент – и его переход в главное открытие Бундеслиги сорвался из-за медицинских проблем

«Унион» идет на втором месте в таблице чемпионата Германии и отстает от «Баварии», которая не первом месте, всего на одно очко (да, звучит как история из параллельной вселенной, но это реальность). Главный тренер команды Урс Фишер верит в продолжение чуда, но хочет, чтобы в его коллективе появлялись топовые футболисты – это нужно для перехода клуба на принципиально новый уровень.

Этой зимой «Унион» был близок к подписанию контракта со звездой. Иско недавно стал свободным агентом после разрыва отношений с «Севильей», и «Унион» активно заигрывал с ним в соцсетях. Но в итоге трансфер сорвался по двум причинам.

Первая – Иско провалил медобследование.

Вторую озвучил спортдир «Униона» Оливер Рухнерт: «Мы хотели бы видеть Иско с нами, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договоренностям, поэтому трансфер не состоится».

Его тут же прибежал троллить «Лейпциг» в соцсетях, но получил убийственный отпор:

«Лейпциг»: «Где Иско?»

«Унион»: «Где традиции?» Намек, что у недавно появившегося «Лейпцига» нет истории.

Кстати, «Унион» уже подготовил майку для Иско. Ее в итоге отдали корреспонденту Sky Флориану Плеттенбергу, который вел онлайн последнего дня трансферов.

Канселу укатил в «Баварию». Возможно, это из-за острого конфликта с Пепом Гвардиолой

Один из главных трансферов этой зимы – аренда Жоау Канселу в «Баварии» с последующим правом выкупа за 70 млн евро. Медиа обсуждали версию с конфликтом Канселу и Гвардиолы. Сам игрок поспешил расщепить слухи на атомы:

«У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем. Мне действительно хотелось начать новое приключение в клубе с такой большой историей. Для меня это мечта».

Несмотря на комментарий Канселу, The Athletic (очень авторитетный англоязычный источник) уверен: отношение между игроком и Пепом ухудшились, именно это и привело к трансферу. После возвращения с ЧМ-2022 Канселу потерял форму и перестал выходить в старте постоянно. Это ему и не нравилось – The Athletic говорит, что он ярко выражал свое недовольство из-за отсутствия стабильного игрового времени. Поэтому конфликт и сдетонировал – на одной из тренировок они разругались. Daily Mail даже говорит, что тренеры и другие игроки «Манчестер Сити» разнимали их.

Лидер «Ромы» не ушел из клуба до закрытия трансферного окна, его отстранили. Теперь он подаст на клуб в суд из-за травли

Отношения Николо Дзаньоло и «Ромы» сильно ухудшились на фоне срывов переговоров о продлении контракта. Его соглашение с клубом истекает летом 2024 года, «Рома» пробовала переподписать его, но уперлась в стену. Дзаньоло осенью хотел контракт пожирнее, а потом просто уведомил руководство, что хочет уйти. В знак протеста на бездействие боссов по вопросу своего трансфера он даже пропускал тренировки.

Сначала Дзаньоло хотел в «Милан», позже – переключился на «Борнмут». Медиа обсуждали сделку в районе 30 млн евро, а «Рома» потирала лапы: она хотела аренду с обязательством выкупа или полноценный трансфер. Все к тому и шло, ведь «Борнмут» предлагал требуемые деньги. А отношения Дзаньоло и «Ромы» обострились настолько, что футболист выпал из заявки – и трансфер уже предсказывали даже самые надежные источники.

Но Дзаньоло отказал «Борнмуту», а на ультиматум «Ромы» (либо переход, либо отстранение до конца сезона) никак не отреагировал. В итоге тренерский штаб Жозе Моуринью, по сообщениям Sky Italia, не будет включать его в заявки на матчи до конца сезона. А тиффози «Ромы» уже разместили рядом с Колизеем баннер: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести».

Римские медиа пишут, что Дзаньоло теперь собирается в суд, чтобы разбираться с «Ромой». Повод – не несостоявшийся трансфер, а поведение клуба, которое привело к травле Дзаньоло.

Что думаете о звездных новичках? Забьют ли они много голов за новые клубы и возьмут трофеи?

Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press