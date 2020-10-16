«Р-Спорт»: «Тоттенхэм» был готов отпустить Орье в «Спартак», но футболист отказался

«Тоттенхэм» был готов продать защитника Сержа Орье в «Спартак», однако футболист решил остаться в Лондоне.

«Приезд Мозеса – попытка привезти в Россию породистого игрока с именем из элитного чемпионата. «Спартак» прочесал в поисках правого защитника зарубежный рынок от и до, едва не купил в «Тоттенхэме» Сержа Орье (клуб отдавал, но игрок уперся и не хотел уезжать из Лондона ни за что) и в итоге успел взять Мозеса», – сообщает журналист Илья Казаков.