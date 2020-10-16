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    «Р-Спорт»: «Тоттенхэм» был готов отпустить Орье в «Спартак», но футболист отказался

    «Тоттенхэм» был готов продать защитника Сержа Орье в «Спартак», однако футболист решил остаться в Лондоне.

    «Приезд Мозеса – попытка привезти в Россию породистого игрока с именем из элитного чемпионата. «Спартак» прочесал в поисках правого защитника зарубежный рынок от и до, едва не купил в «Тоттенхэме» Сержа Орье (клуб отдавал, но игрок уперся и не хотел уезжать из Лондона ни за что) и в итоге успел взять Мозеса», – сообщает журналист Илья Казаков.

    • В прошлом сезоне АПЛ Орье сыграл в 33 матчах, забил гол, сделал пять ассистов.
    • «Спартак» арендовал Мозеса до конца сезона с опцией выкупа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25165

      oyabun 46 минут назад

      Погано что опорника так и не взяли. Трансферная компания так себе получилась в Спартаке. Кокорин и Урунов пока игру не усилили, как будет с Мозесом еще посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +29

      аларм дубль2 > oyabun 38 минут назад

      да уж!ты прав!усиления пока в игре не видать особо то!правда держатся с зенитом в лидерах,но и у зенита пока игры как таковой тоже нет!а после игр сборной неизвестно как будут играть спартак и зенит,особенно зенит на два фронта!

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      Рейтинг: +29

      аларм дубль2 49 минут назад

      мне кажется бомбардир собирает темы для аларма и его друзей!

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