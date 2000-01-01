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    Football Insider: Орье отказался переходить в «Спартак»

    Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье не хочет играть в «Спартаке».

    Лондонцы уже имели договоренность с московским клубом о трансфере ивуарийца, однако после переговоров Орье отказался от варианта со «Спартаком», поскольку ему не хочется переезжать в Россию.

    Сообщалось, что «Спартак» в случае срыва сделки с Орье могут подписать правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

    • Москвичи хотели арендовать африканца с правом выкупа.
    • В прошлом сезоне АПЛ 27-летний защитник сыграл в 33 матчах, забил гол, сделал пять ассистов.

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    Источник: Football Insider

    Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере – более 52 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4696

      maior-60 4 минуты назад

      Обсуждать слухи - дело неблагодарное. Хорошую сделку обычно держат до последнего в секрете: чтобы цену не взвинтить и чтобы конкуренты не перебили. В открытом доступе большинство подобной информации - туфта или деза.

      1
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      Рейтинг: +6348

      Сильвербой 38 минут назад

      Ну странно было бы если бы перешел! По-моему уровень нашего чемпионата не тот, что бы подписывать игроков из ТОП-клубов АПЛ!!!

      2
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      Рейтинг: +14205

      slavutiq70 55 минут назад

      Всё зависит от цели в этом сезоне,,,,Если цель попасть просто в лигу Европы то можно и этим составом,,,а если цель ,,попробовать всё таки побороться за золото,,,то усиление необходимо,,,опорник и правый защитник необходимы и качественные,,,,,

      4
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      Рейтинг: +14205

      slavutiq70 > vladimir-7 17 минут назад

      У меня Зенит вне конкурса,,,,,если Зенит на первом будет то чемпионом любая команда кто будет на втором,,,,

      2
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      Рейтинг: +13017

      vladimir-7 > slavutiq70 17 минут назад

      Побороться за золото конечно можно, но судьи и вам и нам
      выиграть не дадут, у них прицел настроен на команду воровской власти. Судьи давно освоили принцип
      торможения команд, которые могут претендовать на
      первое место и даже если кто-то заметит, что они неправильно отсудили игру, ну скажут ошиблись, а
      дело-то сделано.

      2
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      Рейтинг: +338

      Ужас Бората > slavutiq70 59 секунд назад

      Особенно правый защитник. Маслов пока откровенно слабоват.

      0
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      Рейтинг: +28

      Рыжий бес 1 час назад

      В принципе особо и не ждал,,,обычно если много пишут о покупке то покупки не будет,,,,,

      3
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      Рейтинг: +14205

      slavutiq70 1 час назад

      Первый пошёл,,,потом Хюсай и на закуску Абдулайе Туре,,,,в итоге будем играть тем что есть,,,,хоть бы ещё не продали кого нибудь,,,,

      2
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      Рейтинг: +11220

      derrik2000 1 час назад

      Да, собственно, ни Орье, ни Хюсай не нужны...
      ЛАЛА НУЖЕН!!!

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      Рейтинг: +582

      xrrrx > derrik2000 1 час назад

      кто такой этот Лала?

      0
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      Рейтинг: +11220

      derrik2000 > xrrrx 29 минут назад

      Кенни Лала.
      Правый защитник из "Страсбура".
      То, что нам как раз нужно.

      0
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      Рейтинг: +815

      кто там 1 час назад

      А спартачи ему показывали свой музей с душком? Странно странно.
      А впринципе он мутный тип, проблем бы потом было много. Хюсай хороший вариант будет если так же не откажет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4248

      "supermax" 1 час назад

      фух...хорошо :D

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