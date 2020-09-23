Football Insider: Орье отказался переходить в «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье не хочет играть в «Спартаке».

Лондонцы уже имели договоренность с московским клубом о трансфере ивуарийца, однако после переговоров Орье отказался от варианта со «Спартаком», поскольку ему не хочется переезжать в Россию.

Сообщалось, что «Спартак» в случае срыва сделки с Орье могут подписать правого защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.