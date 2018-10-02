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    Какой вы футболист?

    «Тоттенхэм» лишился пятерых игроков основы накануне матча с «Барселоной»

    «Тоттенхэм» не сможет рассчитывать на пятерых футболистов основного состава в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Встречу из-за травм пропустят защитники Ян Вертонген (задняя поверхность бедра) и Серж Орье (повреждение бедра) и полузащитники Деле Алли (задняя поверхность бедра), Кристиан Эриксен (проблемы с животом) и Мусса Дембеле (повреждение бедра).

    Все футболисты будут восстанавливаться до конца паузы на международные матчи и не помогут лондонцам во встрече восьмого тура АПЛ против «Кардиффа» 6 октября.

    Игра «Тоттенхэм» – «Барселона» состоится в среду, 3 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    02.10.2018 17:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 октября 2018, 20:58

      испугались?

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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 21:09

      Это большая потеря Тоттенхэма.

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 2 октября 2018, 20:53

      это жопа!!!!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zabvo9406 3 октября 2018, 00:51

      харя мечтает лёню обскакать по забитым)))вот прям сегодня начнёт,как всю руку обоссать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 2 октября 2018, 17:51

      Ничего страшного, Барса сейчас тоже не в лучшей форме. А жаль,я бы лучше посмотрел этот матч с лучшими составами обеих команд

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 2 октября 2018, 17:50

      Барселона сейчас в таком состоянии,что даже потеря ведущих игроков "шпор" может не дать им преимущества в игре.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Marley Bob 2 октября 2018, 18:59

      Не стоит путать дела внутреннего чемпа с ЛЧ, тем более, что сейчас идёт групповой этап. Что будет в плей-офф - это же другой разговор.

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