«Тоттенхэм» лишился пятерых игроков основы накануне матча с «Барселоной»

«Тоттенхэм» не сможет рассчитывать на пятерых футболистов основного состава в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной».

Встречу из-за травм пропустят защитники Ян Вертонген (задняя поверхность бедра) и Серж Орье (повреждение бедра) и полузащитники Деле Алли (задняя поверхность бедра), Кристиан Эриксен (проблемы с животом) и Мусса Дембеле (повреждение бедра).

Все футболисты будут восстанавливаться до конца паузы на международные матчи и не помогут лондонцам во встрече восьмого тура АПЛ против «Кардиффа» 6 октября.

Игра «Тоттенхэм» – «Барселона» состоится в среду, 3 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало – в 22:00 по московскому времени.