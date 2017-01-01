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    Орье: «Цикл в «Тоттенхэме» окончен, в приоритете возвращение в «ПСЖ»

    Фланговый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье дал понять, что собирается сменить команду.

    «Все понимают, что если бы я хотел остаться в «Тоттенхэме», то уже подписал бы новый контракт. Я не намерен продлевать соглашение. Цикл в «Тоттенхэме» окончен, пора двигаться дальше.

    Я никогда не скрывал, что хочу вернуться в «ПСЖ». Это клуб моего сердца, я его поддерживаю и открыто говорю об этом. Но не нужно думать, что я исключаю другие варианты. Впрочем, если «ПСЖ» летом сделает предложение, то оно для меня будет в приоритете», – сказал ивуариец.

    • Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года.
    • До этого он на три сезона отыграл в составе «ПСЖ».
    • Через год 28-летний футболист может стать свободным агентом.

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    Источник: Goal.com

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