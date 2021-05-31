Орье: «Цикл в «Тоттенхэме» окончен, в приоритете возвращение в «ПСЖ»

Фланговый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье дал понять, что собирается сменить команду.

«Все понимают, что если бы я хотел остаться в «Тоттенхэме», то уже подписал бы новый контракт. Я не намерен продлевать соглашение. Цикл в «Тоттенхэме» окончен, пора двигаться дальше.

Я никогда не скрывал, что хочу вернуться в «ПСЖ». Это клуб моего сердца, я его поддерживаю и открыто говорю об этом. Но не нужно думать, что я исключаю другие варианты. Впрочем, если «ПСЖ» летом сделает предложение, то оно для меня будет в приоритете», – сказал ивуариец.