Sky Sports: «Спартак» не сомневается в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

у Спартака и сейчас состав крепче чем скажем у Зенита даже сегодня в Казани играли неплохо, а в запасе были и Соболев и Кокорин, то есть есть резерв для усиления игры, а в Зенит на замену выходят Жирков Ерохин и Сутормин разницу чувствуете и с учётом всего этого думаю в этом чемпионате Спартак выиграет золото вторыми будут или ЦСКА или Краснодар
«Спартак» готовит покупку правого защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. В Москве не сомневаются в сделке, пишет Sky Sports.
Ранее футболистом сборной Кот-д’Ивуара интересовался «Милан», но трансфер сорвался. Рынок оценивает Орье в 16 миллионов евро.
- Орье выступает в Лондоне с 2017 года, когда пришел из «ПСЖ».
- В прошлом сезоне АПЛ 27-летний игрок поучаствовал в 33 матчах, забил гол, сделал пять результативных пасов.
- «Спартак» в РПЛ идет вне зоны еврокубков.