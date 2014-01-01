Sky Sports: «Спартак» не сомневается в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

«Спартак» готовит покупку правого защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. В Москве не сомневаются в сделке, пишет Sky Sports.

Ранее футболистом сборной Кот-д’Ивуара интересовался «Милан», но трансфер сорвался. Рынок оценивает Орье в 16 миллионов евро.