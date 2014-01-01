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    Sky Sports: «Спартак» не сомневается в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

    «Спартак» готовит покупку правого защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье. В Москве не сомневаются в сделке, пишет Sky Sports.

    Ранее футболистом сборной Кот-д’Ивуара интересовался «Милан», но трансфер сорвался. Рынок оценивает Орье в 16 миллионов евро.

    • Орье выступает в Лондоне с 2017 года, когда пришел из «ПСЖ».
    • В прошлом сезоне АПЛ 27-летний игрок поучаствовал в 33 матчах, забил гол, сделал пять результативных пасов.
    • «Спартак» в РПЛ идет вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11475

      Garrincha58 10 минут назад

      у Спартака и сейчас состав крепче чем скажем у Зенита даже сегодня в Казани играли неплохо, а в запасе были и Соболев и Кокорин, то есть есть резерв для усиления игры, а в Зенит на замену выходят Жирков Ерохин и Сутормин разницу чувствуете и с учётом всего этого думаю в этом чемпионате Спартак выиграет золото вторыми будут или ЦСКА или Краснодар

      1
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      Рейтинг: +5098

      Владислав Vlad > Garrincha58 3 минуты назад

      Зобу нужно в центр выводить. Поэтому и берут правого крайнего

      0
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      Рейтинг: +8654

      ilichkadr 1 час назад

      Не понимаю на кой Спартаку этот Орье, если он мелковат ростом? Для защитника 176 см это крайне мало. Видимо поэтому шпоры его и сбагривают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1189

      Play > ilichkadr 21 минуту назад

      для крайнего защитника то зачем рост? Рост важен центральным, крайним нужна скорость. Роберто Карлос, Кафу, Дани Алвес, Марсело - лучшие крайние защитники, ни один не был выше 176см.

      6
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      Рейтинг: +8654

      ilichkadr > Play 7 минут назад

      А зачем нужно покупать крайнего защитника, если нужен центральный? У Спартака вся защита для минифутбола.
      Я к тому, что нужен в защите хотя бы один столб. Соболев в защите не отрабатывает.

      0
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      Рейтинг: +5098

      Владислав Vlad > ilichkadr 2 минуты назад

      Как раз нужен крайний правый. Тогда Зоба уходит в центр на своё место. А Кралл опускается ниже к защите.

      0
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      Рейтинг: +4642

      maior-60 1 час назад

      Защитник крепкий.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24705

      oyabun 1 час назад

      16 млн? Ну смешно же рассчитывать что Спартак потратится на такую сумму.

      3
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      Рейтинг: +265

      Ужас Бората 1 час назад

      Стыдно за аларма и бората!

      3
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      Рейтинг: +8633

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если хряки не сомневаются - значит уже проверили игрока на дезеувщину и готовы заплатить любые деньги. позор!

      -4
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      Рейтинг: +189

      Фк Спaртaк Москвa > alarm 1 час назад

      ты тут как тут неадекват

      7
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      Рейтинг: +189

      Фк Спaртaк Москвa > alarm 1 час назад

      често для меня то что ты тут пишешь особо не задевает я на больных людей не привык обижатся а тебе не мешало бы у врача проверится мой тебе совет явно с головой есть какие то проблемы

      6
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      ...
      Рейтинг: +8633

      alarm > Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      -тЬся ×2
      ,,,.,.—-.

      0
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      Рейтинг: +581

      xrrrx 1 час назад

      ну да))

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