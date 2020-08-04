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    Орье согласился играть в «Милане». «Тоттенхэм» готов продать его за 20 миллионов

    «Милан» ведет переговоры по трансферу защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, сообщает Sky Sport Italia.

    Игрок согласился на переезд Италию, и теперь клубы обсуждают стоимость перехода. Английский клуб готов продать Орье за 20 миллионов евро, «Милан» не планирует отдавать за ивуарийца более 15 миллионов.

    Если клубы договорятся о сделке, миланцы постараются продать Андреа Конти или Давиде Калабрию – оба защитника играют на правом фланге обороны, как и Орье.

    • В прошлом сезоне АПЛ Орье сыграл 33 матча, сделав семь ассистов.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 19:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +842

      Валерий2705 10 минут назад

      "Милан и сбитые лётчики" - продолжение легендарной саги...

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