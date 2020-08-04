Орье согласился играть в «Милане». «Тоттенхэм» готов продать его за 20 миллионов

"Милан и сбитые лётчики" - продолжение легендарной саги...
«Милан» ведет переговоры по трансферу защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, сообщает Sky Sport Italia.
Игрок согласился на переезд Италию, и теперь клубы обсуждают стоимость перехода. Английский клуб готов продать Орье за 20 миллионов евро, «Милан» не планирует отдавать за ивуарийца более 15 миллионов.
Если клубы договорятся о сделке, миланцы постараются продать Андреа Конти или Давиде Калабрию – оба защитника играют на правом фланге обороны, как и Орье.
- В прошлом сезоне АПЛ Орье сыграл 33 матча, сделав семь ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.