Орье согласился играть в «Милане». «Тоттенхэм» готов продать его за 20 миллионов

«Милан» ведет переговоры по трансферу защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье, сообщает Sky Sport Italia.

Игрок согласился на переезд Италию, и теперь клубы обсуждают стоимость перехода. Английский клуб готов продать Орье за 20 миллионов евро, «Милан» не планирует отдавать за ивуарийца более 15 миллионов.

Если клубы договорятся о сделке, миланцы постараются продать Андреа Конти или Давиде Калабрию – оба защитника играют на правом фланге обороны, как и Орье.