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    Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке 

    Конфедерация африканского футбола (CAF) огласила список футболистов, которые вошли в символическую сборную.

    Вратарь: Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда);

    Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д’Ивуар), Медхи Бенатия («Ювентус», Марокко), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед», Кот-д’Ивуар), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал);

    Полузащитники: Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея), Томас Парти («Атлетико», Гана), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир);

    Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал).

    Салах – лучший африканский футболист 2018 года. Он получил награду второй раз подряд

    Источник: Официальный твиттер КАФ

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