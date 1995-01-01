Салах, Марез, Кулибали и Обамеянг вошли в сборную года в Африке 

Конфедерация африканского футбола (CAF) огласила список футболистов, которые вошли в символическую сборную.
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— CAF (@CAF_Online) 8 января 2019 г.
Вратарь: Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда);
Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д’Ивуар), Медхи Бенатия («Ювентус», Марокко), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед», Кот-д’Ивуар), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал);
Полузащитники: Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея), Томас Парти («Атлетико», Гана), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал).
Салах – лучший африканский футболист 2018 года. Он получил награду второй раз подряд