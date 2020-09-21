Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье.

«Серж Орье — игрок топового уровня, если он придет в «Спартак», это будет усиление. Но я не буду ничего отрицать или подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам, время еще есть. Нужен ли игрок на эту позицию, учитывая форму Зобнина? Я уже говорил, что он показывает суперигру, и сегодня, по тому, что он показывает на правом фланге, он входит в число ведущих игроков европейских чемпионатов», – сказал Газизов.