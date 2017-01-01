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    Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье.

    «Серж Орье — игрок топового уровня, если он придет в «Спартак», это будет усиление. Но я не буду ничего отрицать или подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам, время еще есть. Нужен ли игрок на эту позицию, учитывая форму Зобнина? Я уже говорил, что он показывает суперигру, и сегодня, по тому, что он показывает на правом фланге, он входит в число ведущих игроков европейских чемпионатов», – сказал Газизов.

    • Орье выступает в Лондоне с 2017 года, когда пришел из «ПСЖ».
    • В прошлом сезоне АПЛ 27-летний игрок поучаствовал в 33 матчах, забил гол, сделал пять результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8604

      alarm 25 минут назад

      из ЛЧ в хрюканский дезеувский позорный клуб, с перспективой дойти до 1/16 кубка россии

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