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  • Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»

Газизов: «Орье – топовый игрок. Он усилит «Спартак», если придет»

21 сентября 2020, 01:24
8

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье.

«Серж Орье — игрок топового уровня, если он придет в «Спартак», это будет усиление. Но я не буду ничего отрицать или подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам, время еще есть. Нужен ли игрок на эту позицию, учитывая форму Зобнина? Я уже говорил, что он показывает суперигру, и сегодня, по тому, что он показывает на правом фланге, он входит в число ведущих игроков европейских чемпионатов», – сказал Газизов.

  • Орье выступает в Лондоне с 2017 года, когда пришел из «ПСЖ».
  • В прошлом сезоне АПЛ 27-летний игрок поучаствовал в 33 матчах, забил гол, сделал пять результативных пасов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тоттенхэм Орье Серж Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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oyabun
1600664971
Нельзя всегда делать ставку на отличную форму Зобнина. Он не машина, не может неизменно на высочайшем уровне проводить все игры из за банальной усталости, переутомления. Микротравмы из за таких высоких нагрузок тоже никто не отменял. Кроме того все сходятся во мнении что самому Зобнину лучше всего играть в центре. Так что игрок на правый край всё так же остро нужен. Хотя бы чтобы не выпускать от безысходности Ещенко.
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vka1970
1600666990
Зобнин не плох против не сильных соперников на правом фланге.Попадается чуть более мастеровитый соперник и фланг вместе с Зобниным сыпится.Ну ни его это позиция.Временно закрыть брешь он может, но на длительной дистанции мы просто уступаем.Так что Орье нужен если хотим побороться уже в этом сезоне за что то стоящее.
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NewLife
1600674130
Мы вчера видели правый фланг, вопросов нет. Это незаживающая рана, которую не зашить не забинтовать не могут уже второй сезон.
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Вальдемар IV
1600674706
а нам нужно чтобы оно усилилось?
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serppion
1600677832
"он входит в число ведущих игроков европейских чемпионатов". Вот когда его цена составит 80-90 лямов, тогда он войдет в число ведущих игроков Европы. А так слова спартаковского директора выглядят пиаром лягушки на местном болоте.
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zigbert
1600697307
Наверняка игрок не слабый. Прошел обкатку в АПЛ. Да и Спартаку пора закрывать эту позицию.
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