Мележиков: «Спартаку» предлагали за 8 миллионов игрока, который стоил 20. Через три недели он стал свободным агентом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся громком переходе в летнее трансферное окно. Вероятно, речь идет об экс-защитнике «Тоттенхэма» Серже Орье.

— Вы говорили о громком трансфере, от которого бы все «охнули», если бы он произошел. Коллеги нашли пять кандидатур, среди которых Ди Мария, Куадрадо и Мхитарян. Раскроете карты?

— Вопрос в не совсем верной интерпретации. Нам предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20 миллионов. У него оставалось немного до конца контракта, и его сейчас можно было забрать за 8 миллионов. Я думаю, вы догадаетесь, о ком речь.

Мы даже не рассматривали эту кандидатуру. Прежде всего, из-за того, что у игрока были очень завышенные запросы по зарплате — 4,5 миллиона евро без бонусов. Через три недели после предложения в наш адрес этот игрок стал свободным агентом.

Слово «охнуть» в моем интервью касалось не крутости игрока, а самой ситуации. Игрок вроде действительно хороший, дорогой, но нам предлагают его за 8 миллионов сегодня, а потом он становится свободным агентом.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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