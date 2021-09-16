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    Мележиков: «Спартаку» предлагали за 8 миллионов игрока, который стоил 20. Через три недели он стал свободным агентом»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся громком переходе в летнее трансферное окно. Вероятно, речь идет об экс-защитнике «Тоттенхэма» Серже Орье.

    — Вы говорили о громком трансфере, от которого бы все «охнули», если бы он произошел. Коллеги нашли пять кандидатур, среди которых Ди Мария, Куадрадо и Мхитарян. Раскроете карты?

    — Вопрос в не совсем верной интерпретации. Нам предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20 миллионов. У него оставалось немного до конца контракта, и его сейчас можно было забрать за 8 миллионов. Я думаю, вы догадаетесь, о ком речь.

    Мы даже не рассматривали эту кандидатуру. Прежде всего, из-за того, что у игрока были очень завышенные запросы по зарплате — 4,5 миллиона евро без бонусов. Через три недели после предложения в наш адрес этот игрок стал свободным агентом.

    Слово «охнуть» в моем интервью касалось не крутости игрока, а самой ситуации. Игрок вроде действительно хороший, дорогой, но нам предлагают его за 8 миллионов сегодня, а потом он становится свободным агентом.

    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • Летом Орье разорвал контракт с «Тоттенхэмом».
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9431

      Cleaner 45 минут назад

      Мележиков решил увести разговор от Спартаковского ПОЗОРА в сторону!..(((

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      Рейтинг: +27932

      VVM1964 > Cleaner 16 минут назад

      А ты это видимо будешь мусолить вечно (((

      0
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      Рейтинг: +25130

      Боцман59rus 57 минут назад

      у вас команда миллионеров на игру болт положила, у куколда вообще деменция, ты нам ущербный вообще про что????

      1
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      Рейтинг: +747

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      В общем вместо оха получился пук из тарасовки. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +51860

      portero 1 час назад

      Зачем это словоблудие, "мы могли построить дом, но пили водку, участок пустой и водка закончилась"
      Спартак мог выиграть у Легии , но не смог....

      6
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      Рейтинг: +10141

      NewLife 1 час назад

      Это говорит о вашей квалификации, точнее об отсутствии оной.Если нужны игроки, и есть средства, надо не ждать предложений и изменений цены, а самим проводить активный розыск, учитывая соотношение цены и качества. Но походу вы с вашей леди З можете только языком молоть.

      1
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      Рейтинг: +10

      a.kolesnikov 2 часа назад

      Ищу парня для отлиза киски, только такой который действительно кайфует от этого. Желательно с красивый пенисом) Чтобы у меня возникло дикое делание отсосать Написать в чат:-- http://urlr.me/1Dcnv

      0
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      Рейтинг: +21409

      slavutiq70 2 часа назад

      Другие купили бы и продали на крайняк через полгода дороже . а так если по существу один трёп только могли . хотели не хотели а в итоге ноль усиления не считая непонятного игрока из 16 команды Бельгии за копейки ...

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      Рейтинг: +21013

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      Эти сказки от увода болельщиков от обсуждения текущих и
      будущих поражений спартака в ЛЕ. Всё хорошо прекрасная маркиза! Всё хорошо, всё хорошо!

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