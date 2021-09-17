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  • Мележиков: «Спартаку» предлагали за 8 миллионов игрока, который стоил 20. Через три недели он стал свободным агентом»

Мележиков: «Спартаку» предлагали за 8 миллионов игрока, который стоил 20. Через три недели он стал свободным агентом»

17 сентября 2021, 15:26
19

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся громком переходе в летнее трансферное окно. Вероятно, речь идет об экс-защитнике «Тоттенхэма» Серже Орье.

— Вы говорили о громком трансфере, от которого бы все «охнули», если бы он произошел. Коллеги нашли пять кандидатур, среди которых Ди Мария, Куадрадо и Мхитарян. Раскроете карты?

— Вопрос в не совсем верной интерпретации. Нам предлагали игрока, который по Transfermarkt стоил 20 миллионов. У него оставалось немного до конца контракта, и его сейчас можно было забрать за 8 миллионов. Я думаю, вы догадаетесь, о ком речь.

Мы даже не рассматривали эту кандидатуру. Прежде всего, из-за того, что у игрока были очень завышенные запросы по зарплате — 4,5 миллиона евро без бонусов. Через три недели после предложения в наш адрес этот игрок стал свободным агентом.

Слово «охнуть» в моем интервью касалось не крутости игрока, а самой ситуации. Игрок вроде действительно хороший, дорогой, но нам предлагают его за 8 миллионов сегодня, а потом он становится свободным агентом.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Летом Орье разорвал контракт с «Тоттенхэмом».
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Орье Серж
Комментарии (19)
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slavа0508
1631881895
Другие купили бы и продали на крайняк через полгода дороже . а так если по существу один трёп только могли . хотели не хотели а в итоге ноль усиления не считая непонятного игрока из 16 команды Бельгии за копейки ...
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NewLife
1631885319
Это говорит о вашей квалификации, точнее об отсутствии оной.Если нужны игроки, и есть средства, надо не ждать предложений и изменений цены, а самим проводить активный розыск, учитывая соотношение цены и качества. Но походу вы с вашей леди З можете только языком молоть.
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portero
1631885342
Зачем это словоблудие, "мы могли построить дом, но пили водку, участок пустой и водка закончилась" Спартак мог выиграть у Легии , но не смог....
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Боцман59rus
1631886547
у вас команда миллионеров на игру болт положила, у куколда вообще деменция, ты нам ущербный вообще про что????
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Нас Много
1631890438
Своих, ***, игроков растить надо. Хрен с ними этими европриблудами, лишимся какого то приоритета на время, не будем нынешнее мудозвонство выдавать за радужные перспективы, зато свои пацаны играть будут и если их правильно готовить (начиная с детского футбола) появятся вновь стрельцовы, ивановы, воронины, яшины и т.д.
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alefreddy
1631893390
и в итоге почти никого а заявлений сколько было
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ivany4
1631895639
После "правок" бомбардира, понять о чем идет речь сложно.)) Лучше прочитать в оригинале здесь: https://sport24.ru/news/football/2021-09-16-chto-proiskhodit-v-spartake-kogo-kupyat-uvolyatli-ruya-vitoriyu-kto-budet-sportivnym-direktorom
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inzek
1631912183
Мележиков не понял ничего! это тактика Федуна. Всра ть все что можно в юбилейный год
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Январь 59
1631946687
Толку от этих легов не много. Сколько их за последние годы через Спартак прошло? Какие имена!!! , какие титулы!!! А толку никакого. И не только Спартак но Зенит то наберет пол команды ноунэймов из Аргентины, и Краснодар не далеко в этом плане ушёл. Бесполезный Вильена, теперь и Реми взвыл как подрезанный, и ещё наберется не менее 10ти неудачных приобретений, которые через пол года начинали дурака валять. Запросы у всех не соизмеримые с их уровнем, а глядя на них и ленивая молодежь начинает выпендриваться. Гнать легов поганой метлой.
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paracetamol
1631948956
Стал свободным агентом и помахал рылам ручкой, а те стояли и хлопали глазами.
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