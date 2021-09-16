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    Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о бывшем спортивном директоре клуба Дмитрии Попове.

    — Вы говорили, что эта летняя трансферная кампания была сложной. В чем именно?

    — В том, что она проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

    У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил — так же, как и акционер. Сборы начались — а игроков не было. Дальше вы знаете — спортивный директор фактически сбежал.

    Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается. Тем не менее, мне пришлось включиться в эту работу — я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам.

    — Общались ли с Дмитрием Поповым после его ухода из клуба? Не жалеет ли он о содеянном?

    — Нет.

    — Его телеграм-канал как ответ Зареме Салиховой — насколько это было правильно? Все-таки дискредитация клуба.

    — Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего.

    • Попов летом покинул пост спортивного директора «Спартака».
    • Он занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    «Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +29332

      oyabun 17 минут назад

      Сколько можно выносить сор из избы? Займитесь уже, наконец, футболом!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +16875

      derrik2000 > oyabun 16 минут назад

      "Эффективные манагеры" ничего другого не умеют. (

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16875

      derrik2000 40 минут назад

      Дело ясное, что дело тёмное.
      Теперь в руководстве клубом, как говорил шакал Табаки в мультике "Маугли", каждый сам за себя.
      ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21406

      slavutiq70 51 минуту назад

      Уж молчал бы ...самого ждёт такая участь ...посмотрим на тебя через пару месяцев как ты будишь вылетать ..

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