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  • Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»

Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»

17 сентября 2021, 12:59
13

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о бывшем спортивном директоре клуба Дмитрии Попове.

— Вы говорили, что эта летняя трансферная кампания была сложной. В чем именно?

— В том, что она проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил — так же, как и акционер. Сборы начались — а игроков не было. Дальше вы знаете — спортивный директор фактически сбежал.

Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается. Тем не менее, мне пришлось включиться в эту работу — я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам.

— Общались ли с Дмитрием Поповым после его ухода из клуба? Не жалеет ли он о содеянном?

— Нет.

— Его телеграм-канал как ответ Зареме Салиховой — насколько это было правильно? Все-таки дискредитация клуба.

— Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего.

  • Попов летом покинул пост спортивного директора «Спартака».
  • Он занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

«Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий
Комментарии (13)
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slavа0508
1631874984
Уж молчал бы ...самого ждёт такая участь ...посмотрим на тебя через пару месяцев как ты будишь вылетать ..
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derrik2000
1631875642
Дело ясное, что дело тёмное. Теперь в руководстве клубом, как говорил шакал Табаки в мультике "Маугли", каждый сам за себя. ))
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oyabun
1631876983
Сколько можно выносить сор из избы? Займитесь уже, наконец, футболом!!
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JTherry
1631878854
"...спортивный директор фактически сбежал" ...Мележиков мог бы сказать из-за чего "сбежал" Попов - его прилюдно "мочила" в телеге Зарема пол-года... в чем-то смело признается, о чем-то так же "смело" умалчивает...
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paracetamol
1631879497
Ищите казлов опущения, ну-ну. Завтра сами такими станете. Придут новые, понаглее, но свиням это не поможет!
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a.kolesnikov
1631882043
Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv
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заткнитемнерот
1631885271
Очевидно, что Спартаку нужен топ-менеджмент из западных лиг. А вся эта вакханалия типа великий и могучий клуб, реально была лишь ширмой для распила бабла его народным директоратом.
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portero
1631885943
Не царское дело вникать в работу подчинённых, интересно сколько у этого ген. директора подчиненных-халявщиков???
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Ганнибал Лектор
1631895552
Валить все на подчиненного, к тому же уволенного - это второй конверт. Из трёх. Третий, как правило, последний. Не туда двигаетесь, г-н Мележиков. А вот интересно, у акционеров не возникает вопросов к самому Мележикову, который должен был каким-то образом контролировать деятельность спортдира, де-факто ниxpeна не делавшего
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zigbert
1631900486
Главная беда руководства Спартака та что в коллективе нет единства. Все заняты до идиотизма меркантильными интересами.
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