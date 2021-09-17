Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о бывшем спортивном директоре клуба Дмитрии Попове.

— Вы говорили, что эта летняя трансферная кампания была сложной. В чем именно?

— В том, что она проводилась без спортивного директора, прямой обязанностью которого было подготовить эту кампанию. Та подготовка, которую осуществил спортивный блок, по сути, была завалена. Хотя у бывшего спортивного директора было на это полгода.

У меня еще на изначальном этапе было много вопросов, и, к сожалению, на эти вопросы я ответа не получил — так же, как и акционер. Сборы начались — а игроков не было. Дальше вы знаете — спортивный директор фактически сбежал.

Именно поэтому считаю трансферную кампанию сложной, ведь в нормальной системе координат генеральный директор напрямую трансферами не занимается. Тем не менее, мне пришлось включиться в эту работу — я уже говорил, что некоторых игроков мы переподписали, кого-то сохранили, хотя был риск потерять, кого-то устроили по арендам.

— Общались ли с Дмитрием Поповым после его ухода из клуба? Не жалеет ли он о содеянном?

— Нет.

— Его телеграм-канал как ответ Зареме Салиховой — насколько это было правильно? Все-таки дискредитация клуба.

— Публичные высказывания такого рода, конечно же, ударили по клубу. Но в данной ситуации нам нужно разбираться внутри себя вместе с командой. Результат главнее всего.

Попов летом покинул пост спортивного директора «Спартака».

Он занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.

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