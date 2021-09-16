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    «Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового спортивного директора клуба.

    — Когда у «Спартака» появится новый спортивный директор?

    — Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.

    Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно. Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль «Спартак-2» — молодежка — академия и постараться обеспечить результат.

    • Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7691

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      Эту "мудянку" можно до зимы тиражировать.
      Под нового директора нужны деньги на трансферы.
      Не очень хорошая игра команды, на 80 % показатель квалификации игроков , ну и 20 тренерские ИМХО.
      Готов ли Федун на траты , вот главный вопрос.
      Какие цели он преследует , какие ставит задачи ?

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