«Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

Эту "мудянку" можно до зимы тиражировать.
Под нового директора нужны деньги на трансферы.
Не очень хорошая игра команды, на 80 % показатель квалификации игроков , ну и 20 тренерские ИМХО.
Готов ли Федун на траты , вот главный вопрос.
Какие цели он преследует , какие ставит задачи ?
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового спортивного директора клуба.
— Когда у «Спартака» появится новый спортивный директор?
— Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.
Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно. Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль «Спартак-2» — молодежка — академия и постараться обеспечить результат.
- Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
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