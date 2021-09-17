«Спартак» – о спортивном директоре: «Есть контакты с рядом иностранных кандидатов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового спортивного директора клуба.

— Когда у «Спартака» появится новый спортивный директор?

— Сейчас есть контакты с рядом иностранных кандидатов. Считаю, что спортивный директор должен быть, прежде всего, профессионалом.

Сейчас уже будем планировать и готовиться к зимнему трансферному окну, но пока удаленно. Но я рад, что у нас получилось усилить спортивную вертикаль приходом Кузьмичева. Это человек, который должен будет связать вертикаль «Спартак-2» — молодежка — академия и постараться обеспечить результат.

Летом пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов .

. «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Москвичи уступили «Легии» в стартовом матче Лиги Европы.

Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Ничего не изменилось. Я обязан поддерживать тренера»