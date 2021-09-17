Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Ничего не изменилось. Я обязан поддерживать тренера»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о положении главного тренера Руя Витории.
– Какой сейчас кредит доверия у Руя Витории, учитывая не самые хорошие результаты?
– На сегодняшний день ничего у нас не изменилось. Я как менеджер обязан поддерживать команду и тренера. Что и делаю.
Но вы правы, в футболе самый главный показатель – это результат.
- При Витории «Спартак» одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
- Команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Следующий соперник – ЦСКА. Матч состоится в понедельник.
Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах
Источник: Sport24