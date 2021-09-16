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    Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Ничего не изменилось. Я обязан поддерживать тренера»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о положении главного тренера Руя Витории.

    – Какой сейчас кредит доверия у Руя Витории, учитывая не самые хорошие результаты?

    – На сегодняшний день ничего у нас не изменилось. Я как менеджер обязан поддерживать команду и тренера. Что и делаю.

    Но вы правы, в футболе самый главный показатель – это результат.

    • При Витории «Спартак» одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
    • Команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий соперник – ЦСКА. Матч состоится в понедельник.

    Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21339

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Вопрос не по адресу. Всем известно кого об этом надо спрашивать.

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    • ...
      Рейтинг: +16860

      derrik2000 46 минут назад

      "Я как менеджер обязан поддерживать команду и тренера. Что и делаю."

      Совсем плохо дело в Спартаке, когда по обязанности поддерживаешь команду и тренера.
      Эффективные манагеры уже, как тараканы, везде проникли... (((

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