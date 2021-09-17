Гендиректор «Спартака» – о Витории: «Ничего не изменилось. Я обязан поддерживать тренера»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о положении главного тренера Руя Витории.

– Какой сейчас кредит доверия у Руя Витории, учитывая не самые хорошие результаты?

– На сегодняшний день ничего у нас не изменилось. Я как менеджер обязан поддерживать команду и тренера. Что и делаю.

Но вы правы, в футболе самый главный показатель – это результат.

При Витории «Спартак» одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий соперник – ЦСКА. Матч состоится в понедельник.

Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах