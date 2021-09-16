Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах

В первых десяти официальных матчах во главе «Спартака» Руй Витория набрал 33,3 процента очков. Хуже него стартовые десять встреч в клубе провели только три тренера.

Последним из этих трех худших был Анатолий Крутиков в 1976 году (26,67 процента).

Накануне «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы.

В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

Витория дважды выигрывал чемпионат Португалии.

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