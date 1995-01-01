Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах

при всей неприязни к спартаку
не могу понять..зачем такую статистику освещать?
ну и что?
должно больше беспокоить что команда с богатой историей..играет вот так уже лет 15 точно
это говорит об уровне чемпионата в первую очередь
В первых десяти официальных матчах во главе «Спартака» Руй Витория набрал 33,3 процента очков. Хуже него стартовые десять встреч в клубе провели только три тренера.
Последним из этих трех худших был Анатолий Крутиков в 1976 году (26,67 процента).
- Накануне «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы.
- В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
- Витория дважды выигрывал чемпионат Португалии.
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