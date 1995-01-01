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    Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах

    В первых десяти официальных матчах во главе «Спартака» Руй Витория набрал 33,3 процента очков. Хуже него стартовые десять встреч в клубе провели только три тренера.

    Последним из этих трех худших был Анатолий Крутиков в 1976 году (26,67 процента).

    • Накануне «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы.
    • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
    • Витория дважды выигрывал чемпионат Португалии.

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    Источник: твиттер Alexey Z. Spectre

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    Сегодня, 00:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3462

      FENIX-SL 53 минуты назад

      при всей неприязни к спартаку
      не могу понять..зачем такую статистику освещать?
      ну и что?

      должно больше беспокоить что команда с богатой историей..играет вот так уже лет 15 точно
      это говорит об уровне чемпионата в первую очередь

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