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  • Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах

Витория – худший тренер «Спартака» за последние 45 лет по проценту набранных очков в стартовых 10 матчах

16 сентября 2021, 00:42
12

В первых десяти официальных матчах во главе «Спартака» Руй Витория набрал 33,3 процента очков. Хуже него стартовые десять встреч в клубе провели только три тренера.

Последним из этих трех худших был Анатолий Крутиков в 1976 году (26,67 процента).

  • Накануне «Спартак» уступил «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы.
  • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
  • Витория дважды выигрывал чемпионат Португалии.

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Источник: твиттер Alexey Z. Spectre
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Витория Руй
Комментарии (12)
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Дядя Серёжа
1631752629
Какие то рекорды к столетию надо бить... И не смотря ни на какие Витории - Спартак Чемпион!
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Gennadey
1631762570
И все равно прогресс виден. У Витории не было полноценного сбора. Когда были сборы половина команды находилось в расположении сборных. Что вы от него ждете? Оставьте Спартак в покое и дайте ему доработать. Хейтеры хреновы, вместо того что бы поддержать вы и дальше будете топить их. Какие вы нахрен фанаты
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САДЫЧОК
1631770955
Гнать его надо ! Потому , что он сначала попробовал . что то изменить ...но , потом оставил как есть ! Он , Ничего не делает !
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Enter2006
1631773214
Если сегодня и Локомотив профукает, то не Виторию нужно гнать, а весь этот сброд сидящий на верхушках РФС! Деградирует весь футбол в России а не только отдельные клубы, доруководились млин.
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Semargl18
1631776721
Ща ещё коням прокакаем.. а там наполи... короче минус 2
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fhnv
1631781561
спартак к сожалению в группе займет 4-ое место! спартак это тренерское дно! Пока Федун со своей женой у руля.
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paracetamol
1631784014
И как они умудрились найти такого деятеля? Это же уметь надо!
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житель СПб
1631817497
Юбилейный год?
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